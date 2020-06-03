Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Сауль объявил о создании своего клуба

15:35
Теги:

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес объявил о создании собственного футбольного клуба. Он будет ориентироваться на воспитание молодых игроков разных возрастных категорий.

Клуб получил название «Клуб Коста Сити «и будет базироваться в городе Эльче, в котором родился Сауль. В ближайшее время команда планирует привлечь в свою систему примерно 500 футболистов. Партнером испанца стал спортивный бренд Nike.

Испанец выступает за «матрасников» с 2012 года. Всего вместе с мадридским клубом он дважды выиграл Лигу Европы, брал Суперкубок УЕФА, Кубок Испании и Суперкубок страны. За сборную Испании он провел 19 матчей, в которых забил три мяча.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир