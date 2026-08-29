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Игроки «Атлетика» отказались общаться с прессой в знак протеста против руководства клуба

Игроки «Атлетика» отказались общаться с прессой в знак протеста против руководства клуба

Евгений Козинов
Корреспондент

В четверг, 27 августа, игроки «Атлетика» после поражения от «Барселоны» отказались общаться с прессой, сообщает 20 Minutos. Это обязательная для всех клубов процедура, поэтому из-за отказа баски лишатся части финансового бонуса, который получают в конце сезона.

«Игроки не будут общаться со СМИ. Это решение, которое они приняли из-за внутренней проблемы в клубе. Тренер не имеет к этому отношения и не будет давать комментариев по этому поводу», — сообщили в пресс-службе клуба.

Отказ футболистов общаться с журналистами стал формой протеста против некоторых решений совета директоров во главе с президентом клуба Жоном Уриарте, который решил отменить шесть приглашений, которые футболисты получали на матчи на «Сан-Мамесе».

Пока неизвестно, как долго продлится бойкот игроков. При этом у футболистов уже были запланированы несколько интервью, которые теперь отложены на неопределенный срок.

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Сусо завершил карьеру футболиста
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 3 3 0 0 12-2 9
2
 Реал 3 3 0 0 10-2 9
3
 Атлетико 3 2 1 0 7-3 7
4
 Алавес 3 2 1 0 5-1 7
5
 Осасуна 3 2 1 0 3-1 7
6
 Севилья 3 2 0 1 6-5 6
7
 Бетис 3 2 0 1 4-5 6
8
 Депортиво 3 1 2 0 5-3 5
9
 Расинг 3 1 1 1 5-5 4
10
 Леванте 3 1 1 1 5-5 4
11
 Реал Сосьедад 3 1 0 2 3-6 3
12
 Атлетик 3 1 0 2 3-5 3
13
 Хетафе 3 1 0 2 1-4 3
14
 Эспаньол 3 1 0 2 5-4 3
15
 Вильярреал 3 0 2 1 4-5 2
16
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
17
 Валенсия 3 0 1 2 1-4 1
18
 Р. Вальекано 3 0 1 2 4-8 1
19
 Эльче 3 0 1 2 3-9 1
20
 Малага 3 0 1 2 1-7 1
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38 тур
3.09 22:00 Реал Сосьедад – Сельта - : -
16.09 00:00 Алавес – Валенсия - : -
16.09 00:00 Атлетико – Осасуна - : -
16.09 00:00 Барселона – Расинг - : -
16.09 00:00 Бетис – Хетафе - : -
16.09 00:00 Депортиво – Севилья - : -
16.09 00:00 Эльче – Реал - : -
16.09 00:00 Леванте – Атлетик - : -
16.09 00:00 Малага – Вильярреал - : -
16.09 00:00 Р. Вальекано – Эспаньол - : -
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Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 5
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 4
Алекс Баэна
Алекс Баэна

Атлетико

 3
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 3
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 2
Джуд Беллингем
Джуд Беллингем

Реал

 2
И К Ж
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 2 1 1
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 2 1 0
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 2 1 0
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