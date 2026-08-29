Игроки «Атлетика» отказались общаться с прессой в знак протеста против руководства клуба

В четверг, 27 августа, игроки «Атлетика» после поражения от «Барселоны» отказались общаться с прессой, сообщает 20 Minutos. Это обязательная для всех клубов процедура, поэтому из-за отказа баски лишатся части финансового бонуса, который получают в конце сезона.

«Игроки не будут общаться со СМИ. Это решение, которое они приняли из-за внутренней проблемы в клубе. Тренер не имеет к этому отношения и не будет давать комментариев по этому поводу», — сообщили в пресс-службе клуба.

Отказ футболистов общаться с журналистами стал формой протеста против некоторых решений совета директоров во главе с президентом клуба Жоном Уриарте, который решил отменить шесть приглашений, которые футболисты получали на матчи на «Сан-Мамесе».

Пока неизвестно, как долго продлится бойкот игроков. При этом у футболистов уже были запланированы несколько интервью, которые теперь отложены на неопределенный срок.