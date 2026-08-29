Игроки «Атлетика» отказались общаться с прессой в знак протеста против руководства клуба
В четверг, 27 августа, игроки «Атлетика» после поражения от «Барселоны» отказались общаться с прессой, сообщает 20 Minutos. Это обязательная для всех клубов процедура, поэтому из-за отказа баски лишатся части финансового бонуса, который получают в конце сезона.
«Игроки не будут общаться со СМИ. Это решение, которое они приняли из-за внутренней проблемы в клубе. Тренер не имеет к этому отношения и не будет давать комментариев по этому поводу», — сообщили в пресс-службе клуба.
Отказ футболистов общаться с журналистами стал формой протеста против некоторых решений совета директоров во главе с президентом клуба Жоном Уриарте, который решил отменить шесть приглашений, которые футболисты получали на матчи на «Сан-Мамесе».
Пока неизвестно, как долго продлится бойкот игроков. При этом у футболистов уже были запланированы несколько интервью, которые теперь отложены на неопределенный срок.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|3
|3
|0
|0
|12-2
|9
|
2
|Реал
|3
|3
|0
|0
|10-2
|9
|
3
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
4
|Алавес
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
5
|Осасуна
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|
6
|Севилья
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|
7
|Бетис
|3
|2
|0
|1
|4-5
|6
|
8
|Депортиво
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|
9
|Расинг
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|
10
|Леванте
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|
11
|Реал Сосьедад
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
12
|Атлетик
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Хетафе
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|
14
|Эспаньол
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|
15
|Вильярреал
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|
16
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
17
|Валенсия
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
18
|Р. Вальекано
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
|
19
|Эльче
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
20
|Малага
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|3.09
|22:00
|Реал Сосьедад – Сельта
|- : -
|16.09
|00:00
|Алавес – Валенсия
|- : -
|16.09
|00:00
|Атлетико – Осасуна
|- : -
|16.09
|00:00
|Барселона – Расинг
|- : -
|16.09
|00:00
|Бетис – Хетафе
|- : -
|16.09
|00:00
|Депортиво – Севилья
|- : -
|16.09
|00:00
|Эльче – Реал
|- : -
|16.09
|00:00
|Леванте – Атлетик
|- : -
|16.09
|00:00
|Малага – Вильярреал
|- : -
|16.09
|00:00
|Р. Вальекано – Эспаньол
|- : -
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|4
|
|
Алекс Баэна
Атлетико
|3
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|3
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|2
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|2
|1
|1
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|2
|1
|0
|
|
Кико Фемения
Хетафе
|2
|1
|0