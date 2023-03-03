«Реал» уже 53 года не обыгрывал «Барселону» на своем поле в Кубке Испании

«Реал» проиграл «Барселоне» (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании. Победу каталонцам на «Сантьяго Бернабеу» принес автогол защитника Эдера Милитау.

Мадридская команда не может обыграть сине-гранатовых на своем поле в Кубке Испании уже на протяжении 10 матчей. Последний раз такое было в 1970 году.

Ответный матч состоится 5 апреля на «Камп Ноу». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.