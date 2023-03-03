«Реал» ни разу не пробил в створ ворот впервые с февраля 2022 года

«Реал» ни разу не пробил в створ ворот «Барселоны» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании. Мадридская команда нанесла 13 ударов, но все они были мимо.

«Реал» впервые с 15 февраля 2022 года ни разу не пробил в створ ворот соперника. Последний раз такое было в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:1).

Ответный матч состоится 5 апреля на «Камп Ноу». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.