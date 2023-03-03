Хави поругался с Карвахалем во время матча «Реал» — «Барселона»

Главный тренер «Барселоны» Хави повздорил с защитником «Реала» Даниэлем Карвахалем во время матча 1/2 финала Кубка Испании.

Как сообщает Marca, специалист остался недоволен столкновением игрока мадридской команды с защитником каталонцев Алексом Бальде и сказал в адрес соперника: «Ты дурной!», на что футболист ответил ему, но камеры не зафиксировали его слова.

Ответный матч состоится 5 апреля на «Камп Ноу». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.