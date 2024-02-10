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Сегодня, 11:15

«Реал» заинтересован в лучшем бомбардире «Жироны» в этом сезоне

Руслан Минаев
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Игроки «Жироны».
Фото Global Look Press

«Реал» внимательно следит за нападающим «Жироны» Артемом Довбиком, сообщает Realmadridexclusivo.

26-летний украинец может стать потенциальной целью «сливочных» летом 2024 года. Помимо форварда, мадридцы заинтересованы в защитнике каталонского клуба Мигеле Гутьерресе и вингере Савио.

В феврале инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что 19-летний Савио перейдет в «Манчестер Сити».

Довбик проводит первый сезон в «Жироне» после перехода из «Днепра-1» летом 2023-го.

В 21 матче ла лиги нападающий забил 14 голов и отдал 6 результативных передач. Футболист лидирует в гонке бомбардиров чемпионата вместе с Джудом Беллингемом («Реал») и Борхой Майоралем («Хетафе»).

Футбол
ФК Жирона
ФК Реал
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 23 18 4 1 48-15 58
2
 Жирона 23 17 5 1 52-25 56
3
 Барселона 23 15 5 3 47-30 50
4
 Атлетико 23 15 3 5 45-25 48
5
 Атлетик 23 13 6 4 42-21 45
6
 Бетис 24 9 11 4 28-25 38
7
 Р. Сосьедад 23 9 10 4 32-21 37
8
 Валенсия 23 10 5 8 29-27 35
9
 Лас-Пальмас 23 9 5 9 23-20 32
10
 Хетафе 23 7 9 7 29-31 30
11
 Осасуна 23 7 5 11 26-36 26
12
 Алавес 23 7 5 11 23-30 26
13
 Р. Вальекано 23 5 9 9 20-30 24
14
 Вильярреал 23 6 6 11 33-45 24
15
 Мальорка 23 3 11 9 19-30 20
16
 Сельта 23 4 8 11 24-32 20
17
 Севилья 23 4 8 11 29-37 20
18
 Кадис 24 2 11 11 15-33 17
19
 Гранада 23 2 6 15 23-45 12
20
 Альмерия 23 0 6 17 22-51 6
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
9.02 23:00
Кадис – Бетис
 0 : 2
10.02 16:00
Алавес – Вильярреал
 - : -
10.02 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
10.02 20:30
Реал – Жирона
 - : -
10.02 23:00
Лас-Пальмас – Валенсия
 - : -
11.02 16:00
Хетафе – Сельта
 - : -
11.02 18:15
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
11.02 20:30
Севилья – Атлетико
 - : -
11.02 23:00
Барселона – Гранада
 - : -
12.02 23:00
Альмерия – Атлетик
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 14
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 14
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 6
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 18 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 16 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 13 1 3
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