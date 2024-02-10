«Реал» заинтересован в лучшем бомбардире «Жироны» в этом сезоне

«Реал» внимательно следит за нападающим «Жироны» Артемом Довбиком, сообщает Realmadridexclusivo.

26-летний украинец может стать потенциальной целью «сливочных» летом 2024 года. Помимо форварда, мадридцы заинтересованы в защитнике каталонского клуба Мигеле Гутьерресе и вингере Савио.

В феврале инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что 19-летний Савио перейдет в «Манчестер Сити».

Довбик проводит первый сезон в «Жироне» после перехода из «Днепра-1» летом 2023-го.

В 21 матче ла лиги нападающий забил 14 голов и отдал 6 результативных передач. Футболист лидирует в гонке бомбардиров чемпионата вместе с Джудом Беллингемом («Реал») и Борхой Майоралем («Хетафе»).