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«Реал» откажет «Боруссии» в продлении аренды Хакими

17:14
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«Реал» не намерен принимать предложение «Боруссии» из Дортмунда о продлении аренды защитника Ашрафа Хакими, сообщает AS.

Изначальное соглашение было рассчитано на два сезона и подойдет к концу уже этим летом. Дортмундцы собирались сделать запрос о продлении, но в стане мадридцев хотят вернуть 21-летнего марокканца.

В текущем сезоне Хакими провел 26 матчей в футболке желто-черных, отличившись шестью голами и шестью результативными передачами.

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