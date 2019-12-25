«Реал» откажет «Боруссии» в продлении аренды Хакими

«Реал» не намерен принимать предложение «Боруссии» из Дортмунда о продлении аренды защитника Ашрафа Хакими, сообщает AS.

Изначальное соглашение было рассчитано на два сезона и подойдет к концу уже этим летом. Дортмундцы собирались сделать запрос о продлении, но в стане мадридцев хотят вернуть 21-летнего марокканца.

В текущем сезоне Хакими провел 26 матчей в футболке желто-черных, отличившись шестью голами и шестью результативными передачами.