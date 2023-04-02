Пике рассказал, как его оштрафовал Гвардиола а «Барселоне»

Экс-футболист «Барселоны» Жерар Пике рассказал о том, как Хосеп Гвардиола оштрафовал его во время совместной работы в каталонском клубе.

«У нас были отличные отношения, но в последний год работы у нас было напряжение в общении. Как-то во время празднования Нового года я заболел, из-за чего Пеп решил оставить меня дома и не взял на матч», — цитирует Пике AS.

Футболист добавил, что тренер тогда выписал ему штраф в размере 12 тысяч евро и заставил организовать ужин для одноклубников.

Пике завершил карьеру в конце 2022 года.