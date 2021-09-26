Перес сообщил болельщику, что «Реал» подпишет контракт с Мбаппе в следующем году
Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что клуб собирается купить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в следующем году, сообщает Directo Gol.
По информации источника, Перес пообщался с болельщиками после матча 7-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (0:0). Во время беседы один из них крикнул: «Президент, подпишите Мбаппе!»
«В следующем году», — ответил ему Перес.
Действующий контракт Мбаппе рассчитан до 30 июня 2022 года.
31 августа появилась информация, что «Реал» предлагал 220 миллионов евро за 22-летнего француза, но «ПСЖ» отказался продавать его.
В текущем сезоне Мбаппе провел 9 матчей за команду во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
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