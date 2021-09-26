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Перес сообщил болельщику, что «Реал» подпишет контракт с Мбаппе в следующем году

12:06
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Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что клуб собирается купить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в следующем году, сообщает Directo Gol.

По информации источника, Перес пообщался с болельщиками после матча 7-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (0:0). Во время беседы один из них крикнул: «Президент, подпишите Мбаппе!»

«В следующем году», — ответил ему Перес.

Действующий контракт Мбаппе рассчитан до 30 июня 2022 года.

31 августа появилась информация, что «Реал» предлагал 220 миллионов евро за 22-летнего француза, но «ПСЖ» отказался продавать его.

В текущем сезоне Мбаппе провел 9 матчей за команду во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Дополнительная информация:

https://twitter.com/DirectoGol/status/1441891235866845187

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Екатерина Савостина все материалы автора

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