«Барселона» интересуется игроком «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро
«Барселона» интересуется 17-летним полузащитником «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро, сообщает Sport.es.
По данным источника, скауты каталонского клуба просматривали игрока в последних матчах «Лас-Пальмаса».
В этом сезоне футболист провел 6 игр, отметившись 1 голом.
После 6 туров ла лиги «Барселона» с 9 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю