«Ньюкасл» заинтересован в приобретение Дембеле
Полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле хочет приобрести «Ньюкасл».
Как сообщает Mundo Deportivo, английский клуб предлагает 24-летнему футболисту зарплату 15 миллионов евро в год, подписной бонус тоже в 15 миллионов и солидную комиссию агенту. Также французом интересуется «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что Хави считает продление контракта с Дембеле приоритетным для «Барселоны» на ближайшее будущее.
Испанский клуб уже сделала предложение игроку по новому контракту, но Усман и его агент считают его недостаточно убедительным.
Нынешнее соглашение Дембеле заканчивается летом 2022 года.
В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл только 2 матча за сине-гранатовых из-за травмы.
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Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211126/1001717601/dembele-ve-baja-oferta-barca-newcastle-irrumpe-fuerza.html
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