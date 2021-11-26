«Ньюкасл» заинтересован в приобретение Дембеле

Полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле хочет приобрести «Ньюкасл».

Как сообщает Mundo Deportivo, английский клуб предлагает 24-летнему футболисту зарплату 15 миллионов евро в год, подписной бонус тоже в 15 миллионов и солидную комиссию агенту. Также французом интересуется «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Хави считает продление контракта с Дембеле приоритетным для «Барселоны» на ближайшее будущее.

Испанский клуб уже сделала предложение игроку по новому контракту, но Усман и его агент считают его недостаточно убедительным.

Нынешнее соглашение Дембеле заканчивается летом 2022 года.

В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл только 2 матча за сине-гранатовых из-за травмы.