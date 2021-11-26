«Барселона» снизит сумму неустойки Куману до 10 миллионов евро
«Барселона» договорилась с уже бывшим главным тренером команды Роналдом Куманом об условиях досрочного расторжения контракта, сообщает Marca.
Голландский специалист получит 10 миллионов евро в качестве неустойки за досрочное расторжение контракта. Изначально речь шла о 12 миллионах.
Куман покинул пост главного тренера после поражения в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:1).
Он возглавил «Барселону» в августе 2020-го. Как футболист он защищал цвета каталонцев с 1989 до 1995-го.
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