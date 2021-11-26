Хави заблокировал трансфер Кавани из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону»
Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заблокировал трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани в январе, утверждает El Nacional.
Над сделкой лично работал президент сине-гранатовых Жоан Лапорта. Но Хави заблокировал сделку по 34-летнему уругвайцу.
Специалист сообщил руководству, что команде действительно нужен новый нападающий, но он рассчитывает на более молодых игроков.
В активе уругвайца один гол в восьми встречах в нынешнем сезоне за «МЮ».
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