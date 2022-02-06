Траоре: «Я очень рад повторно дебютировать за «Барселону» и снова получить удовольствие от игры на «Камп Ноу»

Нападающий «Барселоны» Адама Траоре прокомментировал победу над «Атлетико» (4:2) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

«Я очень рад повторно дебютировать за «Барселону», победить и снова получить удовольствие от игры на «Камп Ноу». Спасибо за любовь, которую вы мне подарили», — написал Траоре в Twitter.

Во встрече с «Атлетико» нападающий отметился результативной передачей.

29 января «Барселона» объявила о переходе 26-летнего испанца из «Вулверхэмптона» на правах аренды. Соглашение с игроком рассчитано до конца нынешнего сезона.