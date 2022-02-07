Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 00:51

Гол Асенсио принес «Реалу» победу над «Гранадой»

Сергей Разин
корреспондент
6 февраля. «Реал» — «Гранада» — 1:0.
Фото Getty Images

«Реал» в матче 23-го тура чемпионата Испании обыграл «Гранаду» со счетом 1:0.

Единственный гол на 74-й минуте забил Марко Асенсио.

После этого матча «Реал» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Гранада» с 24 очками — на 16-й строчке.

Испания. Лига 1. 23-й тур
06 февр, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:0
Гранада
Голы
Асенсио, 74 (1:0)
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау Алаба Марселу (Начо, 84 ) Кроос Модрич (Себальос, 87 ) Иско (Азар, 65 ) Камавинга (Вальверде, 46 ) Асенсио Родригу (Йович, 65 )
Гранада
Машимиану Санчес Нева Кини Гоналон Милья (Рочина, 81) Торренте Суарес (Хорхе Молина, 63) Пуэртас (Петрович, 71) Узуни (Аресо, 80) Кольядо (Раба, 71)
Предупреждения
Азар 69, Асенсио 74  -  Санчес 90
Судьи
Лаос (Испания)

ФК Гранада
ФК Реал
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Как Елена Вяльбе сделала российских лыжников лучшими в мире: лично готовила им еду, отнимала телефоны и спасала от Губерниева
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Траоре: «Я очень рад повторно дебютировать за «Барселону» и снова получить удовольствие от игры на «Камп Ноу»

Чемпионат Испании, 23-й тур: «Барселона» обыграла «Атлетико», «Реал» победил «Гранаду» и другие матчи 23-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 23 16 5 2 48-20 53
2
 Севилья 23 13 8 2 34-16 47
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Вильярреал 23 9 8 6 38-23 35
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
10
 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
12
 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Эльче 23 6 8 9 26-31 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.02 23:00
Хетафе – Леванте
 3 : 0
5.02 16:00
Эльче – Алавес
 3 : 1
5.02 18:15
Мальорка – Кадис
 2 : 1
5.02 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 2 : 0
5.02 23:00
Осасуна – Севилья
 0 : 0
6.02 16:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 0 : 0
6.02 18:15
Барселона – Атлетико
 4 : 2
6.02 20:30
Бетис – Вильярреал
 0 : 2
6.02 23:00
Реал – Гранада
 1 : 0
7.02 23:00
Атлетик – Эспаньол
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 20 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости