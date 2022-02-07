Гол Асенсио принес «Реалу» победу над «Гранадой»

«Реал» в матче 23-го тура чемпионата Испании обыграл «Гранаду» со счетом 1:0.

Единственный гол на 74-й минуте забил Марко Асенсио.

После этого матча «Реал» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Гранада» с 24 очками — на 16-й строчке.