Начо — об уходе из «Реала»: «Внутренне я понимал, что это последний год в клубе»
Защитник Начо Фернандес подвел итоги своей карьеры в «Реале». 25 июня клуб объявил об уходе игрока.
«Реал» — это клуб, который подписывает контракты за большие деньги и на очень высоком уровне. Я очень горжусь своей карьерой, мне приходилось бороться с лучшими центральными защитниками в мире. Каждый год мне удавалось переломить ситуацию, играть как лучший, конкурировать с лучшими, и это заставляет меня гордиться карьерой гораздо больше. Я счастлив, что добился всего в клубе моей жизни и что болельщики любит меня, а это очень важно. Внутренне я понимал, что это последний год, и хотя были сомнения, я знал, что это правильное время, чтобы хорошо закончить с моим клубом.
Очень сложно побеждать в «Реале», быть важным в «Реале», тем более быть капитаном. Сначала победа в ла лиге, а потом Лига чемпионов, невозможно, чтобы все закончилось лучше. Я очень горд. Я очень благодарен за все», — приводит слова Начо Marca.
Начо является воспитанником «Реала». 34-летний футболист выступал за основную команду мадридского клуба с 2012 года.
Вместе со сливочными защитник стал четырехкратным чемпионом Испании, шестикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным победителем клубного чемпионата мира и трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА.
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Жирона
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4
|Атлетико
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|0-0
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5
|Атлетик
|0
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|0
|0-0
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6
|Р. Сосьедад
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|0-0
|0
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7
|Бетис
|0
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|0-0
|0
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8
|Вильярреал
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|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Алавес
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хетафе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
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|0
|0
|0-0
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|18.08
|00:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|18.08
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Бетис – Жирона
|- : -
|18.08
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Мальорка – Реал
|- : -
|18.08
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
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Вильярреал – Атлетико
|- : -
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
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Сельта – Алавес
|- : -
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Осасуна – Леганес
|- : -
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Вальядолид – Эспаньол
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