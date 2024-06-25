Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 13:36

«Реал» объявил об уходе капитана Начо Фернандеса

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Начо Фернандес.
Фото AFP

Защитник и капитан «Реала» Начо Фернандес покинул команду, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

«Сливочные» поблагодарили 34-летнего футболиста за время, проведенное в команде, и пожелали ему дальнейших успехов.

«Мадридский «Реал» хотел бы выразить свою благодарность и привязанность к Начо, одной из великих легенд нашего клуба. Все болельщики «Реала» испытывают огромную гордость за одного из самых легендарных воспитанников в нашей истории. «Реал» желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе его жизни», — говорится в заявлении клуба.

Начо и&nbsp;Хоселу. Из «Реала» уходит герой полуфинала с «Баварией». Вместе с Хоселу Мадрид покидает Начо

Ранее сообщалось, что после ухода Начо капитаном «Реала» станет хорватский полузащитник Лука Модрич, который в ближайшее время может продлить контракт с командой.

Начо является воспитанником «Реала». Он выступал за взрослую команду мадридского клуба с 2012 года. Вместе со «сливочными» защитник стал четырехкратным чемпионом Испании, шестикратным победителем Лиги чемпионов, а также пятикратным победителем Клубного чемпионата мира.

По информации СМИ, Фернандес может продолжить карьеру в клубах МЛС или Саудовской Аравии. Футболиста хотят подписать «Аль-Наср» и «Аль-Кадисия».

Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
Футбол
ФК Реал
0
Читайте также
Бекхэм навестил неизлечимо больного Эрикссона с вином
«Зенит» объявил о переходе защитника Юрия Горшкова
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
Главная легенда о Дмитриевой: душа Булгакова переселилась в нее
Путин назвал реальной возможность мирного предложения РФ остановить конфликт
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пресс-служба «Барселоны» поздравила «Эспаньол» с возвращением в ла лигу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.08 00:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
18.08 00:00
Бетис – Жирона
 - : -
18.08 00:00
Мальорка – Реал
 - : -
18.08 00:00
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
18.08 00:00
Вильярреал – Атлетико
 - : -
18.08 00:00
Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 00:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 00:00
Сельта – Алавес
 - : -
18.08 00:00
Осасуна – Леганес
 - : -
18.08 00:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости