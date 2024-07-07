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Сегодня, 13:09

Кепа может вернуться в «Реал»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может вернуться в «Реал», сообщает Marca. Ранее футболист играл за мадридский клуб в аренде.

По данным источник, вратарь «Реала» Андрей Лунин не хочет быть вторым номером в команде и, скорее всего, покинет ее. Кепа займет его место.

В прошлом сезоне Кепа принял участие в 20 матчах «Реала» во всех соревнованиях, пропустил 18 голов и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

30 июня 2024 года закончилась его аренда в мадридском клубе, после чего он должен вернуться в расположение «Челси».

Кепа Аррисабалага
ФК Реал
ФК Челси
Андрей Лунин
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