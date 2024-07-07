Кепа может вернуться в «Реал»
Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может вернуться в «Реал», сообщает Marca. Ранее футболист играл за мадридский клуб в аренде.
По данным источник, вратарь «Реала» Андрей Лунин не хочет быть вторым номером в команде и, скорее всего, покинет ее. Кепа займет его место.
В прошлом сезоне Кепа принял участие в 20 матчах «Реала» во всех соревнованиях, пропустил 18 голов и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
30 июня 2024 года закончилась его аренда в мадридском клубе, после чего он должен вернуться в расположение «Челси».
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