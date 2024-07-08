Колосков назвал Ямаля новым футбольным явлением

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля новым явлением в футболе.

«Оценка дается конкретно по игре, а не по паспорту. Ямаль — сегодня действительно заметный и яркий игрок в сборной Испании. Не скажешь, что его уровень подготовки на высочайшем уровне, так как ему всего лишь 16 лет. Новое явление в футболе растет, и дай бог, чтобы он вырос в суперзвезду», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

16-летним Ямалем интересуется «ПСЖ». Французский клуб предложил за трансфер игрока 250 миллионов евро, что, в случае перехода игрока, станет рекордной суммой.