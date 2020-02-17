Месси поблагодарил академию Laureus за приз спортсмену года

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси записал видео с благодарностью академии Laureus. Футболист был признан спортсменом года Laureus, разделив награду с Льюисом Хэмилтоном из «Формулы-1».

«Первым делом я хочу извиниться за то, что не присутствую на церемонии. мне действительно хотелось туда попасть, но, к сожалению, я не смог. Так что я отправляю всем вам сообщение. Хочу поблагодарить академию за признание. Это очень важная и особенная награда. Для меня большая честь стать первым ее обладателем из командного спорта, а не индивидуального. Большое спасибо. Конечно, я хочу поблагодарить одноклубников, семью и фанатов за поддержку, благодаря им эта награда стала возможной», — сказал Месси в видеообращении.