«Мальорка» сыграет с мадридским «Реалом» в матче 1-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 18 августа. Встреча пройдет на арене «Визит Мальорка Эстади» в Пальме-де-Мальорке (Испания). Начало игры — в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Мальорка» — «Реал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию матча бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игру из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Мальорка» — «Реал» читайте в нашем материале.

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