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Сегодня, 21:15

«Мальорка» — «Реал»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Мальорка» сыграет с «Реал» Мадрид в чемпионате Испании 18 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Килиан Мбаппе (ФК «Реал»).
Фото Reuters

«Мальорка» сыграет с мадридским «Реалом» в матче 1-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 18 августа. Встреча пройдет на арене «Визит Мальорка Эстади» в Пальме-де-Мальорке (Испания). Начало игры — в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Мальорка» — «Реал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию матча бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игру из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Мальорка» — «Реал» читайте в нашем материале.

Испания. Ла Лига. 1-й тур
18 авг, 22:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Реал

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Реал Сосьедад» без Захаряна уступил «Райо Вальекано»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
2
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
3
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
4
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
5
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
6
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
7
 Осасуна 1 0 1 0 1-1 1
8
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
9
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
10
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
11
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
15
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
16
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
17
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
18
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
19
 Валенсия 1 0 0 1 1-2 0
20
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 1 : 1
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 2 : 1
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 2 : 2
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 1 : 1
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 1 : 2
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 - : -
19.08 20:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
19.08 22:30
Вильярреал – Атлетико
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 2
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 1
Марк Бартра

Марк Бартра

Бетис

 1
П
Уго Альварес

Уго Альварес

Сельта

 1
Икер Альмена

Икер Альмена

Жирона

 1
Антонио Бланко

Антонио Бланко

Алавес

 1
И К Ж
Абделькабир Абкар

Абделькабир Абкар

Алавес

 1 0 1
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 1 0 1
Хесус Васкес

Хесус Васкес

Валенсия

 1 0 1
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