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Сегодня, 18:30

«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Реал Сосьедад» сыграет с «Райо Вальекано» в чемпионате Испании 18 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Арсен Захарян (ФК «Реал Сосьедад»).
Фото Global Look Press

«Реал Сосьедад» на своем поле сыграет с «Райо Вальекано» в матче 1-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 18 августа. Встреча пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 2» по платной подписке. Начнется эфир в 19.55 мск.

Российский полузащитник Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023-го. Соглашение с игроком рассчитано до лета 2029 года.

Испания. Ла Лига. 1-й тур
18 авг, 20:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Райо Вальекано

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Арсен Захарян
Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
2
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
3
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
4
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
5
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
6
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
7
 Осасуна 1 0 1 0 1-1 1
8
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
9
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
10
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
11
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
15
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
16
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
17
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
18
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
19
 Валенсия 1 0 0 1 1-2 0
20
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 1 : 1
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 2 : 1
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 2 : 2
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 1 : 1
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 1 : 2
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 - : -
19.08 20:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
19.08 22:30
Вильярреал – Атлетико
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 2
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 1
Марк Бартра

Марк Бартра

Бетис

 1
П
Уго Альварес

Уго Альварес

Сельта

 1
Икер Альмена

Икер Альмена

Жирона

 1
Антонио Бланко

Антонио Бланко

Алавес

 1
И К Ж
Абделькабир Абкар

Абделькабир Абкар

Алавес

 1 0 1
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 1 0 1
Хесус Васкес

Хесус Васкес

Валенсия

 1 0 1
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