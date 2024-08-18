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Сегодня, 22:08

«Реал Сосьедад» без Захаряна уступил «Райо Вальекано»

Сергей Разин
корреспондент
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«Реал Сосьедад» в матче 1-го тура чемпионата Испании уступил на своем поле «Райо Вальекано» со счетом 1:2.

На голы Хорхе де Фрутоса и Серхио Камельо хозяева ответили точным ударом Мартина Субименди на 90+8-й минуте. Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян пропускал игру из-за травмы.

В следующем матче «Реал Сосьедад» 24 августа сыграет с «Эспаньолом», «Райо Вальекано» в этот же день встретится с «Хетафе».

Испания. Ла Лига. 1-й тур
18 авг, 20:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:2
Райо Вальекано

ФК Райо Вальекано
ФК Реал Сосьедад
0
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«Мальорка» — «Реал»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
2
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
3
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
4
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
5
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
6
 Осасуна 1 0 1 0 1-1 1
7
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
8
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
9
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
10
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
11
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
12
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
13
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
16
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
17
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
18
 Валенсия 1 0 0 1 1-2 0
19
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
20
 Р. Сосьедад 1 0 0 1 1-2 0
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38 тур
15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 1 : 1
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 2 : 1
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 2 : 2
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 1 : 1
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 1 : 2
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 1 : 2
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 - : -
19.08 20:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
19.08 22:30
Вильярреал – Атлетико
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 2
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 1
Марк Бартра

Марк Бартра

Бетис

 1
П
Уго Альварес

Уго Альварес

Сельта

 1
Икер Альмена

Икер Альмена

Жирона

 1
Антонио Бланко

Антонио Бланко

Алавес

 1
И К Ж
Абделькабир Абкар

Абделькабир Абкар

Алавес

 1 0 1
Хон Арамбуру

Хон Арамбуру

Реал Сосьедад

 1 0 1
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 1 0 1
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