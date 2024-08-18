«Реал Сосьедад» без Захаряна уступил «Райо Вальекано»

«Реал Сосьедад» в матче 1-го тура чемпионата Испании уступил на своем поле «Райо Вальекано» со счетом 1:2.

На голы Хорхе де Фрутоса и Серхио Камельо хозяева ответили точным ударом Мартина Субименди на 90+8-й минуте. Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян пропускал игру из-за травмы.

В следующем матче «Реал Сосьедад» 24 августа сыграет с «Эспаньолом», «Райо Вальекано» в этот же день встретится с «Хетафе».