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Анчелотти: «Я не расстроен, потому что целью «Реала» было набрать три очка в матче с «Хетафе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Карло Анчелотти.
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Хетафе» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Испании.

«Я не расстроен, потому что целью было набрать три очка. Первый тайм был лучше, а второй — более мучительным. Гюлер играл в качестве оттянутого нападающего, и он справился очень хорошо. Это правда, что мы искали большей надежности в обороне, и нам не хватает большей эффективности впереди. Мы должны быть более эффективными», — цитирует Football Espana Анчелотти.

«Реал» с 72 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Хетафе» идет на 12-й строчке — 39 очков.

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Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
ФК Хетафе
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 24 4 5 89-32 76
2
 Реал 33 22 6 5 66-31 72
3
 Атлетико 32 18 9 5 53-27 63
4
 Атлетик 33 16 12 5 50-26 60
5
 Вильярреал 32 14 10 8 55-45 52
6
 Бетис 32 14 9 9 45-40 51
7
 Сельта 33 13 7 13 50-49 46
8
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
9
 Р. Сосьедад 33 12 6 15 32-37 42
10
 Р. Вальекано 32 10 11 11 35-39 41
11
 Осасуна 32 9 14 9 39-46 41
12
 Эспаньол 32 10 9 13 35-41 39
13
 Хетафе 33 10 9 14 31-30 39
14
 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
15
 Севилья 32 9 10 13 35-43 37
16
 Алавес 33 8 10 15 35-46 34
17
 Жирона 32 9 7 16 39-51 34
18
 Лас-Пальмас 33 8 8 17 38-53 32
19
 Леганес 32 6 11 15 29-48 29
20
 Вальядолид 32 4 4 24 23-76 16
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Валенсия – Эспаньол
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22.04 22:30
Барселона – Мальорка
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Атлетик – Лас-Пальмас
 1 : 0
23.04 20:00
Сельта – Вильярреал
 3 : 0
23.04 22:30
Алавес – Р. Сосьедад
 1 : 0
23.04 22:30
Хетафе – Реал
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Леганес – Жирона
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 - : -
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Вильярреал

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И К Ж
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Марио Мартин

Вальядолид

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