Анчелотти: «Я не расстроен, потому что целью «Реала» было набрать три очка в матче с «Хетафе»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Хетафе» (1:0) в матче 33-го тура чемпионата Испании.

«Я не расстроен, потому что целью было набрать три очка. Первый тайм был лучше, а второй — более мучительным. Гюлер играл в качестве оттянутого нападающего, и он справился очень хорошо. Это правда, что мы искали большей надежности в обороне, и нам не хватает большей эффективности впереди. Мы должны быть более эффективными», — цитирует Football Espana Анчелотти.

«Реал» с 72 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Хетафе» идет на 12-й строчке — 39 очков.