Анчелотти: «Качества, которые Гюлер проявляет в построении игры, феноменальны»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Хетафе» (1:0) в матче 33-го тура ла лиги оценил игру полузащитника Арды Гюлера. Турецкий хавбек забил единственный гол.

«Будущее Гюлера больше в качестве полузащитника, а не нападающего. Качества, которые он проявляет в построении игры, феноменальны. У Эндрика было два момента. Первый был как нельзя лучше. Второй — офсайд. Родриго должен играть, потому что если он даже не забивал какое-то время, то забьет, я полностью ему доверяю», — приводит Football Espana слова Анчелотти.

«Реал» набрал 72 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на 4 очка. «Хетафе» идет на 12-й строчке — 39 очков.