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«Арсенал» без победы из-за дикой ошибки, Куртуа оставил «Реал» в гонке за титулом, «Ювентус» выпал из топ-4

«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 34-го тура АПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли (справа) бьет по воротам «Кристал Пэлас».
Фото Reuters
Главные события среды в европейском футболе.

Англия: «Ливерпуль» не стал чемпионом на диване

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.
23 апреля, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:2
Кристал Пэлас

У «Арсенала» впереди полуфинал Лиги чемпионов. У «Кристал Пэлас» — та же стадия Кубка Англии. По сути — судьбоносные матчи. Тем не менее, мысли о них не помешали двум лондонским командам показать довольно веселую игру. А центральный защитник «канониров» Кивер вообще успевал всюду. Сначала открыл счет, головой замкнув подачу Эдегора со штрафного. Потом — в площади ворот заблокировал удар воспитанника «Арсенала» Нкетиа.

К этому времени счет, правда, уже сравнялся, и «орлы» удивили красно-белых оригинальным розыгрышем корнера. Уортон выполнил подачу к линии штрафной, откуда с лета пробил Эзе, а задачу Райе усложнил отскок от газона. Только равновесие продержалось недолго, и Троссару помог рикошет. Но угловые в исполнении гостей оставались для команды Микеля Артеты проблемой, и уже во втором тайме от второго гола спасла только феноменальная реакция Райи.

Вратарь спас, однако его в итоге подставили решившие устроить розыгрыш мяча у своей штрафной защитники. Результат — одновременно красивый и издевательский гол едва появившегося на поле Матета. Ну а главный итог вечера на «Эмирейтс» — «Ливерпуль» не стал чемпионом, сидя на диване. Досрочно оформлять титул красным предстоит в воскресенье, когда на «Энфилд» приедет «Тоттенхэм». После осечки «Арсенала» хватит и ничьей.

Испания: «Атлетик» рвется в ЛЧ

Испания. Ла лига. 33-й тур.
23 апреля, 22:30. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
0:1
Реал

Карло Анчелотти (как и Ханси Флик накануне) в преддверии финала Кубка Испании устроил ротацию состава. Это для всех в ла лиге, включая «Барселону» и «Атлетико», «Хетафе» является воплощением ночного кошмара, тогда как «Реал» — головная боль Хосе Бордаласа. Сливочные — единственный соперник (из 29), кого этот специалист ни разу не обыграл. Всего две ничьих и двенадцать поражений в предыдущих четырнадцати матчах!

В этой же встрече глубину проблем «Хетафе» до перерыва ярче всего продемонстрировали те, кто является у Анчелотти игроками ротации. Левша Арда Гюлер неотразимо пробил с правой в концовке затяжной атаки, упрочив лидерством Мадрида в Европе по голам с дальней дистанции (20 с учетом всех турниров). А вот Эндрику не дали забить сумевший «погасить» силу удара бразильца Сория и вынесший мяч с линии ворот Джене. И если это можно расценить, как рабочий момент и невезение, то жадность Винисиуса Жуниора, который во время своего сольного прохода игнорировал открывания партнеров и в итоге пробил выше цели, едва не вышла «Реалу» боком.

Игроки &laquo;Барселоны&raquo; празднуют гол Ламина Ямаля (№ 19) в&nbsp;ворота &laquo;Реала&raquo; (5:2) в&nbsp;матче за&nbsp;Суперкубок Испании 12&nbsp;января.«Реал» — неудачник сезона, а «Барселона» — королева? Не спешите с оценками перед двумя важнейшими класико

Для начала гостей простил промахнувшийся из центра штрафной Арамбарри. А в добавленное арбитром время Куртуа остановил два удара в упор. Причем исчерпавшие лимит замен гости заканчивали матч вдесятером из-за травмы Камавинга.

Момент вечера — сейв Куртуа на седьмой компенсированной минуте. Бельгиец отстоял победу, сохранив «Реал» в чемпионской гонке, и, возможно, помог избежать новой главы противостояния «Королевского клуба» с судьями. Дело в том, что едва не ставшей спасительной атаке «Хетафе» предшествовало вызвавшее массу вопросов падение Родриго в штрафной хозяев.

Спасение вратаря «Реала» Тибо Куртуа в конце матча с «Хетафе».
Фото AFP
Испания. Ла лига. 33-й тур.
23 апреля, 20:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
1:0
Лас-Пальмас

Своими выступлениями в Лиге Европы, где уже удалось дойти до полуфинала, «Атлетик» сделал все, чтобы испанская квота в следующей Лиге чемпионов увеличилась до пяти команд. Впрочем, для самих басков это не такой уж принципиальный момент, потому что они более чем уверенно удерживают за собой четвертую строчку. В среду очередные три очка команде Эрнесто Вальверде принес красивейший быстрый гол. Иньяки Уильямс с бровки отдал мяч Руису де Галаррете и рванул за спины защитникам под обратную передачу, после чего обыграл перед воротами защитника и издевательски катнул мяч под ближнюю штангу.

Девятиочковый отрыв от шестого места — практически гарантия попадания в основной этап ЛЧ. Даже с учетом того, что в четверг сыгравший на матч меньше «Бетис» встретится дома с замыкающим таблицу «Вальядолидом».

Испания. Ла лига. 33-й тур.
23 апреля, 20:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
3:0
Вильярреал

Кому стоит волноваться, так это «Вильярреалу», который сегодня потерпел крупное поражение от «Сельты». Роковым для «подводников» оказалось удаление Байи на 37-й минуте. «Вильярреал» близок к тому, чтобы потерять пятое место. Правда, нужно держать в уме фактор отложенного матча с «Эспаньолом», с которым «подводники» сыграют в воскресенье на своем поле.

Форвард «Лацио» Булай Диа (справа) забивает гол в ворота «Дженоа».
Фото Global Look Press

Италия: «Лацио» снова в игре

Смерть Папы Римского Франциска привела к переносу всех понедельничных матчей серии А, поэтому полный расклад в таблице и конкретно в борьбе за места в ЛЧ стал понятен только в среду.

Италия. Серия А. 33-й тур.
23 апреля, 19:30. Ennio Tardini (Парма)
Парма
1:0
Ювентус
Италия. Серия А. 33-й тур.
23 апреля, 19:30. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
0:2
Лацио

Главный выгодоприобретатель по итогам отложенных игр — «Болонья», которая после эмоциональной победы над «Интером» с голом-красавцем Орсолини в добавленное арбитром время (1:0) вернулась в топ-4 и сохранила свои позиции благодаря сенсационной «Парме». Та в концовке первого тайма забила «Ювентусу», когда Пеллегрино взлетел над Келли, словно Майкл Джордан над среднестатистическим защитником, и головой отправил мяч в сетку. После этого команда отлично справляющегося с ролью антикризисного менеджера Кристиану Киву (11 очков в восьми турах при единственном поражении) героически выдержала организованный бьянконери штурм и удержала исключительно важную победу в ходе борьбы за выживание.

«Юве» же теперь пятый и только по дополнительным показателям опережает вернувшийся в борьбу за лигочемпионскую путевку «Лацио».

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Получив численное преимущество уже на 22-й минуте, римляне реализовали его благодаря красивому удару с лета положившего корпус Кастельяноса. А уравнялись составы уже после того, как оборону «Дженоа» отличным проникающий пасом вспорол Ровелла, и этим воспользовался в падении пробивший из-под защитника Диа. Эффект работы Марко Барони — лишь четвертый случай в истории, когда «орлы» одержали на выезде десять побед за один чемпионат. До рекорда семилетней давности осталось еще два успеха на чужих полях.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кристал Пэлас
ФК Парма
ФК Реал
ФК Хетафе
ФК Ювентус
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