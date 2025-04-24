«Арсенал» без победы из-за дикой ошибки, Куртуа оставил «Реал» в гонке за титулом, «Ювентус» выпал из топ-4

Главные события среды в европейском футболе.

Англия: «Ливерпуль» не стал чемпионом на диване

Англия. Премьер-лига. 34-й тур.

23 апреля, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)

У «Арсенала» впереди полуфинал Лиги чемпионов. У «Кристал Пэлас» — та же стадия Кубка Англии. По сути — судьбоносные матчи. Тем не менее, мысли о них не помешали двум лондонским командам показать довольно веселую игру. А центральный защитник «канониров» Кивер вообще успевал всюду. Сначала открыл счет, головой замкнув подачу Эдегора со штрафного. Потом — в площади ворот заблокировал удар воспитанника «Арсенала» Нкетиа.

К этому времени счет, правда, уже сравнялся, и «орлы» удивили красно-белых оригинальным розыгрышем корнера. Уортон выполнил подачу к линии штрафной, откуда с лета пробил Эзе, а задачу Райе усложнил отскок от газона. Только равновесие продержалось недолго, и Троссару помог рикошет. Но угловые в исполнении гостей оставались для команды Микеля Артеты проблемой, и уже во втором тайме от второго гола спасла только феноменальная реакция Райи.

Вратарь спас, однако его в итоге подставили решившие устроить розыгрыш мяча у своей штрафной защитники. Результат — одновременно красивый и издевательский гол едва появившегося на поле Матета. Ну а главный итог вечера на «Эмирейтс» — «Ливерпуль» не стал чемпионом, сидя на диване. Досрочно оформлять титул красным предстоит в воскресенье, когда на «Энфилд» приедет «Тоттенхэм». После осечки «Арсенала» хватит и ничьей.

Испания: «Атлетик» рвется в ЛЧ

Испания. Ла лига. 33-й тур.

23 апреля, 22:30. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)

Карло Анчелотти (как и Ханси Флик накануне) в преддверии финала Кубка Испании устроил ротацию состава. Это для всех в ла лиге, включая «Барселону» и «Атлетико», «Хетафе» является воплощением ночного кошмара, тогда как «Реал» — головная боль Хосе Бордаласа. Сливочные — единственный соперник (из 29), кого этот специалист ни разу не обыграл. Всего две ничьих и двенадцать поражений в предыдущих четырнадцати матчах!

В этой же встрече глубину проблем «Хетафе» до перерыва ярче всего продемонстрировали те, кто является у Анчелотти игроками ротации. Левша Арда Гюлер неотразимо пробил с правой в концовке затяжной атаки, упрочив лидерством Мадрида в Европе по голам с дальней дистанции (20 с учетом всех турниров). А вот Эндрику не дали забить сумевший «погасить» силу удара бразильца Сория и вынесший мяч с линии ворот Джене. И если это можно расценить, как рабочий момент и невезение, то жадность Винисиуса Жуниора, который во время своего сольного прохода игнорировал открывания партнеров и в итоге пробил выше цели, едва не вышла «Реалу» боком.

Для начала гостей простил промахнувшийся из центра штрафной Арамбарри. А в добавленное арбитром время Куртуа остановил два удара в упор. Причем исчерпавшие лимит замен гости заканчивали матч вдесятером из-за травмы Камавинга.

Момент вечера — сейв Куртуа на седьмой компенсированной минуте. Бельгиец отстоял победу, сохранив «Реал» в чемпионской гонке, и, возможно, помог избежать новой главы противостояния «Королевского клуба» с судьями. Дело в том, что едва не ставшей спасительной атаке «Хетафе» предшествовало вызвавшее массу вопросов падение Родриго в штрафной хозяев.

Спасение вратаря «Реала» Тибо Куртуа в конце матча с «Хетафе». Фото AFP

Испания. Ла лига. 33-й тур.

23 апреля, 20:00. San Mames (Бильбао)

Своими выступлениями в Лиге Европы, где уже удалось дойти до полуфинала, «Атлетик» сделал все, чтобы испанская квота в следующей Лиге чемпионов увеличилась до пяти команд. Впрочем, для самих басков это не такой уж принципиальный момент, потому что они более чем уверенно удерживают за собой четвертую строчку. В среду очередные три очка команде Эрнесто Вальверде принес красивейший быстрый гол. Иньяки Уильямс с бровки отдал мяч Руису де Галаррете и рванул за спины защитникам под обратную передачу, после чего обыграл перед воротами защитника и издевательски катнул мяч под ближнюю штангу.

Девятиочковый отрыв от шестого места — практически гарантия попадания в основной этап ЛЧ. Даже с учетом того, что в четверг сыгравший на матч меньше «Бетис» встретится дома с замыкающим таблицу «Вальядолидом».

Испания. Ла лига. 33-й тур.

23 апреля, 20:00. Abanca-Balaidos (Виго)

Кому стоит волноваться, так это «Вильярреалу», который сегодня потерпел крупное поражение от «Сельты». Роковым для «подводников» оказалось удаление Байи на 37-й минуте. «Вильярреал» близок к тому, чтобы потерять пятое место. Правда, нужно держать в уме фактор отложенного матча с «Эспаньолом», с которым «подводники» сыграют в воскресенье на своем поле.

Форвард «Лацио» Булай Диа (справа) забивает гол в ворота «Дженоа». Фото Global Look Press

Италия: «Лацио» снова в игре

Смерть Папы Римского Франциска привела к переносу всех понедельничных матчей серии А, поэтому полный расклад в таблице и конкретно в борьбе за места в ЛЧ стал понятен только в среду.

Италия. Серия А. 33-й тур.

23 апреля, 19:30. Ennio Tardini (Парма)

Италия. Серия А. 33-й тур.

23 апреля, 19:30. Luigi Ferraris (Генуя)

Главный выгодоприобретатель по итогам отложенных игр — «Болонья», которая после эмоциональной победы над «Интером» с голом-красавцем Орсолини в добавленное арбитром время (1:0) вернулась в топ-4 и сохранила свои позиции благодаря сенсационной «Парме». Та в концовке первого тайма забила «Ювентусу», когда Пеллегрино взлетел над Келли, словно Майкл Джордан над среднестатистическим защитником, и головой отправил мяч в сетку. После этого команда отлично справляющегося с ролью антикризисного менеджера Кристиану Киву (11 очков в восьми турах при единственном поражении) героически выдержала организованный бьянконери штурм и удержала исключительно важную победу в ходе борьбы за выживание.

«Юве» же теперь пятый и только по дополнительным показателям опережает вернувшийся в борьбу за лигочемпионскую путевку «Лацио».

Получив численное преимущество уже на 22-й минуте, римляне реализовали его благодаря красивому удару с лета положившего корпус Кастельяноса. А уравнялись составы уже после того, как оборону «Дженоа» отличным проникающий пасом вспорол Ровелла, и этим воспользовался в падении пробивший из-под защитника Диа. Эффект работы Марко Барони — лишь четвертый случай в истории, когда «орлы» одержали на выезде десять побед за один чемпионат. До рекорда семилетней давности осталось еще два успеха на чужих полях.