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Сегодня, 01:18

Камавинга и Алаба не сыграют против «Барселоны» в финале Кубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
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Давид Алаба и Эдуардо Камавинга.
Фото AFP

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что полузащитник Эдуардо Камавинга и защитник Давид Алаба не сыграют в финале Кубка Испании против «Барселоны».

«У Камавинга и Давида Алабы мышечные травмы. Никто не ждет, что они оба будут готовы к игре с «Барселоной», — приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X слова Анчелотти.

Также он отметил, что защитник Ферлан Менди не сможет помочь мадридской команде.

Финал Кубка Испании-2025 «Барселона» — «Реал» состоится в субботу, 26 апреля. Начало — 23:00 по московскому времени.

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Давид Алаба
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 24 4 5 89-32 76
2
 Реал 33 22 6 5 66-31 72
3
 Атлетико 32 18 9 5 53-27 63
4
 Атлетик 33 16 12 5 50-26 60
5
 Вильярреал 32 14 10 8 55-45 52
6
 Бетис 32 14 9 9 45-40 51
7
 Сельта 33 13 7 13 50-49 46
8
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
9
 Р. Сосьедад 33 12 6 15 32-37 42
10
 Р. Вальекано 32 10 11 11 35-39 41
11
 Осасуна 32 9 14 9 39-46 41
12
 Эспаньол 32 10 9 13 35-41 39
13
 Хетафе 33 10 9 14 31-30 39
14
 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
15
 Севилья 32 9 10 13 35-43 37
16
 Алавес 33 8 10 15 35-46 34
17
 Жирона 32 9 7 16 39-51 34
18
 Лас-Пальмас 33 8 8 17 38-53 32
19
 Леганес 32 6 11 15 29-48 29
20
 Вальядолид 32 4 4 24 23-76 16
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38 тур
22.04 20:00
Валенсия – Эспаньол
 1 : 1
22.04 22:30
Барселона – Мальорка
 1 : 0
23.04 20:00
Атлетик – Лас-Пальмас
 1 : 0
23.04 20:00
Сельта – Вильярреал
 3 : 0
23.04 22:30
Алавес – Р. Сосьедад
 1 : 0
23.04 22:30
Хетафе – Реал
 0 : 1
24.04 20:00
Леганес – Жирона
 - : -
24.04 20:00
Осасуна – Севилья
 - : -
24.04 22:30
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
24.04 22:30
Бетис – Вальядолид
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 18
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 26 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Крисантус Уче

Крисантус Уче

Хетафе

 30 1 5
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