Камавинга и Алаба не сыграют против «Барселоны» в финале Кубка Испании
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что полузащитник Эдуардо Камавинга и защитник Давид Алаба не сыграют в финале Кубка Испании против «Барселоны».
«У Камавинга и Давида Алабы мышечные травмы. Никто не ждет, что они оба будут готовы к игре с «Барселоной», — приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X слова Анчелотти.
Также он отметил, что защитник Ферлан Менди не сможет помочь мадридской команде.
Финал Кубка Испании-2025 «Барселона» — «Реал» состоится в субботу, 26 апреля. Начало — 23:00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|24
|4
|5
|89-32
|76
|
2
|Реал
|33
|22
|6
|5
|66-31
|72
|
3
|Атлетико
|32
|18
|9
|5
|53-27
|63
|
4
|Атлетик
|33
|16
|12
|5
|50-26
|60
|
5
|Вильярреал
|32
|14
|10
|8
|55-45
|52
|
6
|Бетис
|32
|14
|9
|9
|45-40
|51
|
7
|Сельта
|33
|13
|7
|13
|50-49
|46
|
8
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31-38
|44
|
9
|Р. Сосьедад
|33
|12
|6
|15
|32-37
|42
|
10
|Р. Вальекано
|32
|10
|11
|11
|35-39
|41
|
11
|Осасуна
|32
|9
|14
|9
|39-46
|41
|
12
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|35-41
|39
|
13
|Хетафе
|33
|10
|9
|14
|31-30
|39
|
14
|Валенсия
|33
|9
|12
|12
|37-49
|39
|
15
|Севилья
|32
|9
|10
|13
|35-43
|37
|
16
|Алавес
|33
|8
|10
|15
|35-46
|34
|
17
|Жирона
|32
|9
|7
|16
|39-51
|34
|
18
|Лас-Пальмас
|33
|8
|8
|17
|38-53
|32
|
19
|Леганес
|32
|6
|11
|15
|29-48
|29
|
20
|Вальядолид
|32
|4
|4
|24
|23-76
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.04
|20:00
|
Валенсия – Эспаньол
|1 : 1
|22.04
|22:30
|
Барселона – Мальорка
|1 : 0
|23.04
|20:00
|
Атлетик – Лас-Пальмас
|1 : 0
|23.04
|20:00
|
Сельта – Вильярреал
|3 : 0
|23.04
|22:30
|
Алавес – Р. Сосьедад
|1 : 0
|23.04
|22:30
|
Хетафе – Реал
|0 : 1
|24.04
|20:00
|
Леганес – Жирона
|- : -
|24.04
|20:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|24.04
|22:30
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|24.04
|22:30
|
Бетис – Вальядолид
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|18
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|26
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5
Новости