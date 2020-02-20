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Источник: «Барселона» уведомила ла лигу о том, что выкупает Брэйтуэйта за 18 миллионов евро

10:18

«Барселона» уведомила ла лигу о том, что выкупает нападающего «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта за 18 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб официально объявит о покупке 28-летнего датчанина в ближайшее время.

Брэйтуэйт провел за «Леганес» 27 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 8 мячей и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость датчанина в 10 миллионов евро. Ранее «Барселоне» разрешили подписать одного игрока вне трансферного периода из-за травмы Усмана Дембеле, который выбыл до конца сезона.

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