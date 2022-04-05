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Сегодня, 20:18

Куртуа высказался в поддержку хавбека «Реала» Азара

Виктория Кравченко
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал игру товарища по команде Эдена Азара.

Полузащитник редко выходил на поле в этом сезоне из-за частых травм. В конце марта бельгиец перенес операцию, из-за чего может пропустить остаток текущего розыгрыша.

«Азар — полезный игрок для «Реала». Я знаю, что он в хорошем расположении духа. Главное, чтобы он успешно восстановился и хорошо начал предсезонку. Он хотел бы сыграть против «Челси», так как семь лет отдал этому клубу. Я уверен, что он еще многое может дать «Реалу». Я верю в него», — цитирует Куртуа Marca.

В этом сезоне Азар провел 17 матчей в ла лиге, сделав 1 результативную передачу.

Тибо Куртуа
Эден Азар
ФК Реал
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3
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
4
 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
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 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
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 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
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 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
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 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
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 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
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 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
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 - : -
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Осасуна – Алавес
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 - : -
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Эльче – Р. Сосьедад
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