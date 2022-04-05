Куртуа высказался в поддержку хавбека «Реала» Азара

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал игру товарища по команде Эдена Азара.

Полузащитник редко выходил на поле в этом сезоне из-за частых травм. В конце марта бельгиец перенес операцию, из-за чего может пропустить остаток текущего розыгрыша.

«Азар — полезный игрок для «Реала». Я знаю, что он в хорошем расположении духа. Главное, чтобы он успешно восстановился и хорошо начал предсезонку. Он хотел бы сыграть против «Челси», так как семь лет отдал этому клубу. Я уверен, что он еще многое может дать «Реалу». Я верю в него», — цитирует Куртуа Marca.

В этом сезоне Азар провел 17 матчей в ла лиге, сделав 1 результативную передачу.