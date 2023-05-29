Дембеле: «Травма испортила мой сезон»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле считает, что сезон получился неудачным из-за травм.

«Да, в этом сезоне можно было сделать больше. Много больше. Но я считаю ,что мой прогресс застопорила травма. Из-за нее я пропустил много времени», — приводит слова Дембеле ITASportPress.

26-летний форвард провел в текущем сезоне 34 матча, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.