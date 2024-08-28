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Флик: «Победа над «Райо Вальекано» с привкусом печали»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ханс-Дитер Флик.
Фото AFP

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после победы над «Райо Вальекано» (2:1) в матче 3-го тура чемпионата Испании рассказал о состоянии полузащитника Марка Берналя. 17-летний испанец получил травму в концовке встречи.

«Берналь травмирован, и все выглядит не очень хорошо. Посмотрим завтра. Победа с привкусом печали. Никто не рад в раздевалке. Пока мы ничего не знаем о деталях, мы видели его только в раздевалке. Больно видеть его таким, потому что он отлично сыграл. Я просто хочу передать ему свои наилучшие пожелания. Что касается Педри, то он получил только сильный удар, я думаю, что он в порядке», — цитирует Jijantes FC Флика.

«Барселона» набрала 9 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» идет на 8-й строчке — 4 очка.

Иниго Мартинес радуется голу Педри. Гол Ольмо принес «Барселоне» победу над «Райо Вальекано»
Футбол
ФК Барселона
ФК Райо Вальекано
Ханс Флик
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Педри: «Знал, что, когда Ольмо придет, «Барселона» изменится»
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 3 3 0 0 6-3 9
2
 Вильярреал 3 2 1 0 8-6 7
3
 Сельта 3 2 0 1 8-6 6
4
 Леганес 2 1 1 0 3-2 4
5
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
6
 Атлетико 2 1 1 0 5-2 4
7
 Реал 2 1 1 0 4-1 4
8
 Р. Вальекано 3 1 1 1 3-3 4
9
 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-2 3
10
 Вальядолид 2 1 0 1 1-3 3
11
 Севилья 3 0 2 1 3-4 2
12
 Мальорка 3 0 2 1 1-2 2
13
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
14
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
15
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 3-4 1
16
 Атлетик 2 0 1 1 2-3 1
17
 Алавес 2 0 1 1 1-2 1
18
 Жирона 2 0 1 1 1-4 1
19
 Эспаньол 2 0 0 2 0-2 0
20
 Валенсия 2 0 0 2 2-5 0
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26.08 22:30
Вильярреал – Сельта
 4 : 3
27.08 20:00
Мальорка – Севилья
 0 : 0
27.08 22:30
Р. Вальекано – Барселона
 1 : 2
28.08 00:00
Бетис – Хетафе
 - : -
28.08 20:00
Атлетик – Валенсия
 - : -
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Вальядолид – Леганес
 - : -
28.08 22:30
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И К Ж
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