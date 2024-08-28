Полузащитник «Барселоны» Берналь получил травму
Полузащитник каталонской «Барселоны» Марк Берналь был травмирован в матче против «Райо Вальекано» (2:1) 3-м туре чемпионата Испании.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, футболист, футболист повредил переднюю крестообразную связку. Он может пропустить несколько месяцев. Точные сроки восстановления станут известны после медицинского обследования.
17-летний Берналь — воспитанник «Барсы». В нынешнем сезоне чемпионата Испании хавбек провел три матча.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|3
|3
|0
|0
|6-3
|9
|
2
|Вильярреал
|3
|2
|1
|0
|8-6
|7
|
3
|Сельта
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|
4
|Леганес
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Осасуна
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
7
|Реал
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Р. Вальекано
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
9
|Р. Сосьедад
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Вальядолид
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
11
|Севилья
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|
12
|Мальорка
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
13
|Хетафе
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Бетис
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
15
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
16
|Атлетик
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
17
|Алавес
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
18
|Жирона
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Эспаньол
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
20
|Валенсия
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.08
|22:30
|
Вильярреал – Сельта
|4 : 3
|27.08
|20:00
|
Мальорка – Севилья
|0 : 0
|27.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Барселона
|1 : 2
|28.08
|00:00
|
Бетис – Хетафе
|- : -
|28.08
|20:00
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|28.08
|20:00
|
Вальядолид – Леганес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Сосьедад – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Атлетико – Эспаньол
|- : -
|29.08
|20:00
|
Жирона – Осасуна
|- : -
|29.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Маркос Льоренте
Атлетико
|2
|
|
Сандро Рамирес
Лас-Пальмас
|2
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|2
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|2
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Седлар
Алавес
|1
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|2
|1
|0
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