Полузащитник «Барселоны» Берналь получил травму

Полузащитник каталонской «Барселоны» Марк Берналь был травмирован в матче против «Райо Вальекано» (2:1) 3-м туре чемпионата Испании.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, футболист, футболист повредил переднюю крестообразную связку. Он может пропустить несколько месяцев. Точные сроки восстановления станут известны после медицинского обследования.

17-летний Берналь — воспитанник «Барсы». В нынешнем сезоне чемпионата Испании хавбек провел три матча.