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Педри: «Знал, что, когда Ольмо придет, «Барселона» изменится»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал победу над «Райо Вальекано» (2:1) в матче 3-го тура чемпионата Испании.

«Я знал, что, когда Ольмо придет, у нас будет больше изменений. Его ведение игры — это зрелище, я уже знаю его по сборной, и я уверен, что нас ждет много хорошего. Все тренеры говорят мне выходить на поле, чтобы успокоить игру, Ханси тоже. Мой гол? Я разговаривал с Рафиньей в перерыве и сказал ему, что эти мячи сами летят в сетку ворот. Очень хорошо, потому что я сам у себя в Фэнтези», — цитирует Jijantes FC Педри.

«Барселона» набрала 9 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» идет на 8-й строчке — 4 очка.

Футбол
ФК Барселона
Педри (Барселона)
Ханс Флик
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 3 3 0 0 6-3 9
2
 Вильярреал 3 2 1 0 8-6 7
3
 Сельта 3 2 0 1 8-6 6
4
 Леганес 2 1 1 0 3-2 4
5
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
6
 Атлетико 2 1 1 0 5-2 4
7
 Реал 2 1 1 0 4-1 4
8
 Р. Вальекано 3 1 1 1 3-3 4
9
 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-2 3
10
 Вальядолид 2 1 0 1 1-3 3
11
 Севилья 3 0 2 1 3-4 2
12
 Мальорка 3 0 2 1 1-2 2
13
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
14
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
15
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 3-4 1
16
 Атлетик 2 0 1 1 2-3 1
17
 Алавес 2 0 1 1 1-2 1
18
 Жирона 2 0 1 1 1-4 1
19
 Эспаньол 2 0 0 2 0-2 0
20
 Валенсия 2 0 0 2 2-5 0
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38 тур
26.08 22:30
Вильярреал – Сельта
 4 : 3
27.08 20:00
Мальорка – Севилья
 0 : 0
27.08 22:30
Р. Вальекано – Барселона
 1 : 2
28.08 00:00
Бетис – Хетафе
 - : -
28.08 20:00
Атлетик – Валенсия
 - : -
28.08 20:00
Вальядолид – Леганес
 - : -
28.08 22:30
Р. Сосьедад – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Атлетико – Эспаньол
 - : -
29.08 20:00
Жирона – Осасуна
 - : -
29.08 22:30
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Маркос Льоренте

Атлетико

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Антуан Гризманн

Атлетико

 2
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Оскар Мингеса

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Ламин Ямаль

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И К Ж
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Александр Седлар

Алавес

 1 1 1
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Ферлан Менди

Реал

 1 1 0
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Севилья

 2 1 0
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