Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 00:34

Гол Ольмо принес «Барселоне» победу над «Райо Вальекано»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Иниго Мартинес радуется голу Педри.
Фото Reuters

«Барселона» переиграла «Райо Вальекано» в матче 3-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде.

Полузащитник мадридской команды Унаи Лопес на 9-й минуте встречи открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме.

После перерыва полузащитник каталонцев Педри на 60-й минуте сравнял счет. В концовке новичок команды Дани Ольмо забил победный мяч.

«Барселона» смогла заявить 26-летнего Ольмо только 26 августа вместо защитника Андреаса Кристенсена, получившего травму.

«Барселона» набрала 9 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» идет на 8-й строчке — 4 очка.

Испания. Ла Лига. 3-й тур
27 авг, 22:30. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
1:2
Барселона

Футбол
ФК Барселона
ФК Райо Вальекано
Дани Ольмо
4
1
Читайте также
Жена Сафонова представила полный список требований по алиментам
Андрей Ватутин рассказал об особенностях подготовки ЦСКА к новому сезону
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по аэродромам Украины
Новый допинг-скандал в фигурном катании. Фигуристка Юлии Липницкой отстранена на пять лет, причем тут "Ангелы Плющенко"
Зеленский впервые заявил об использовании F-16
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Райо Вальекано» — «Барселона»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 3 3 0 0 6-3 9
2
 Вильярреал 3 2 1 0 8-6 7
3
 Сельта 3 2 0 1 8-6 6
4
 Леганес 2 1 1 0 3-2 4
5
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
6
 Атлетико 2 1 1 0 5-2 4
7
 Реал 2 1 1 0 4-1 4
8
 Р. Вальекано 3 1 1 1 3-3 4
9
 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-2 3
10
 Вальядолид 2 1 0 1 1-3 3
11
 Севилья 3 0 2 1 3-4 2
12
 Мальорка 3 0 2 1 1-2 2
13
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
14
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
15
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 3-4 1
16
 Атлетик 2 0 1 1 2-3 1
17
 Алавес 2 0 1 1 1-2 1
18
 Жирона 2 0 1 1 1-4 1
19
 Эспаньол 2 0 0 2 0-2 0
20
 Валенсия 2 0 0 2 2-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.08 22:30
Вильярреал – Сельта
 4 : 3
27.08 20:00
Мальорка – Севилья
 0 : 0
27.08 22:30
Р. Вальекано – Барселона
 1 : 2
28.08 00:00
Бетис – Хетафе
 - : -
28.08 20:00
Атлетик – Валенсия
 - : -
28.08 20:00
Вальядолид – Леганес
 - : -
28.08 22:30
Р. Сосьедад – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Атлетико – Эспаньол
 - : -
29.08 20:00
Жирона – Осасуна
 - : -
29.08 22:30
Лас-Пальмас – Реал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 3
Маркос Льоренте

Маркос Льоренте

Атлетико

 2
Сандро Рамирес

Сандро Рамирес

Лас-Пальмас

 2
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 2
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 2
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 2
И К Ж
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 1 1 1
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 1 1 0
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости