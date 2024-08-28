Гол Ольмо принес «Барселоне» победу над «Райо Вальекано»

«Барселона» переиграла «Райо Вальекано» в матче 3-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде.

Полузащитник мадридской команды Унаи Лопес на 9-й минуте встречи открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме.

После перерыва полузащитник каталонцев Педри на 60-й минуте сравнял счет. В концовке новичок команды Дани Ольмо забил победный мяч.

«Барселона» смогла заявить 26-летнего Ольмо только 26 августа вместо защитника Андреаса Кристенсена, получившего травму.

«Барселона» набрала 9 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» идет на 8-й строчке — 4 очка.