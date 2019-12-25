Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн высоко оценил игру капитана и форварда каталонцев Лионеля Месси.

«Мы говорим об игроке, которого можем снова больше никогда не увидеть или который может появиться только через 40 лет, — приводит слова Гризманна sport.es. — Мы — его одноклубники, наслаждаемся тем, что играем вместе с Лео, фанаты, тренеры получают удовольствие от этого футбола в его исполнении. То, что он умеет делать с мячом — невероятно».

В текущем сезоне Месси провел 18 матчей за «Барселону», забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.