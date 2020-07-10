«Гранада» вырвала победу в матче с «Реалом Сосьедад»

«Гранада» обыграла «Реал Сосьедад» (3:2) в матче 35-го тура чемпионата Испании.

В первом тайме гости повели 2:0. Отличились Антонио Пуэртас и Роберто Сольдадо. Во второй половине хозяева сравняли результат. Забивали Микель Мерино и Микель Оярсабаль. На 88-й минуте гостей вновь вывел вперед Домингуш Дуарте. Этот гол оказался решающим.

«Гранада» набрала 50 очков и занимает девятое место. У «Сосьедада» 51 очко и седьмая позиция. В следующем туре «Гранада» примет мадридский «Реал». «Сосьедад» на выезде сыграет с «Вильярреалом».

Чемпионат Испании. Ла лига

35-й тур

«Реал Сосьедад» — «Гранада» — 2:3 (0:2)

Голы: Пуэртас, 21 (0:1). Сольдадо, 43 (0:2). Мерино, 47 (1:2). Оярсабаль, 83 (2:2). Дуарте, 88 (2:3).

«Реал Сосьедад»: Мойя, Льоренте, Элустондо (Горосабель, 70), Ле Норман, Айен Муньос, Порту (Джуара, 64), Мерино, Субименди, Виллиан Жозе (Роберто Лопес, 79), Оярсабаль, Барренечеа.

«Гранада»: Силва, Фулькье, Вальехо (Санчес, 68), Диас, Дуарте, Нева, Эррера (Мартинес, 90+3), Брайс (Азиз, 63), Пуэртас (Жил Диаш, 90+3), Сольдадо (Мачис, 63), Фернандес.

Предупреждения: Айен Муньос, 4. Фернандес, 7. Сольдадо, 39. Элустондо, 67. Пуэртас, 88.

Судья: Мартинес Мунуэра.

10 июля. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».