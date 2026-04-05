Симеоне считает, что «Атлетико» достойно сыграл в меньшинстве против «Барселоны»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил игру команды в матче против «Барселоны» в 30-м туре чемпионата Испании.

Матч прошел 4 апреля в Мадриде и завершился со счетом 2:1 в пользу сине-гранатовых.

«Первый тайм был очень хорош. Мы могли забить еще один гол. Во втором тайме, когда у нас было много молодых игроков и на одного меньше, мы смогли достойно сыграть. Мы хорошо оборонялись. Ребята провели очень хорошую игру. Теперь мы с нетерпением ждем встречи в Лиге чемпионов», — приводит Marca слова Симеоне.

Также тренер прокомментировал удаление форварда команды Николаса Гонсалеса в конце первого тайма.

«Эпизод с Нико тянул как минимум на желтую карточку, он не успевал. Я не думаю, что это прямая красная, но определенно вторая желтая», — добавил он.

«Барселона» с 76 очками возглавляет таблицу Ла лиги. «Атлетико» (57 очков) потерпел второе поражение подряд и располагается на четвертой строчке.

8 апреля «Атлетико» и «Барселона» встретятся в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Игра пройдет в Барселоне.

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