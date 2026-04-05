Симеоне считает, что «Атлетико» достойно сыграл в меньшинстве против «Барселоны»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил игру команды в матче против «Барселоны» в 30-м туре чемпионата Испании.
Матч прошел 4 апреля в Мадриде и завершился со счетом 2:1 в пользу сине-гранатовых.
«Первый тайм был очень хорош. Мы могли забить еще один гол. Во втором тайме, когда у нас было много молодых игроков и на одного меньше, мы смогли достойно сыграть. Мы хорошо оборонялись. Ребята провели очень хорошую игру. Теперь мы с нетерпением ждем встречи в Лиге чемпионов», — приводит Marca слова Симеоне.
Также тренер прокомментировал удаление форварда команды Николаса Гонсалеса в конце первого тайма.
«Эпизод с Нико тянул как минимум на желтую карточку, он не успевал. Я не думаю, что это прямая красная, но определенно вторая желтая», — добавил он.
«Барселона» с 76 очками возглавляет таблицу Ла лиги. «Атлетико» (57 очков) потерпел второе поражение подряд и располагается на четвертой строчке.
8 апреля «Атлетико» и «Барселона» встретятся в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Игра пройдет в Барселоне.
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1
|Барселона
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2
|Реал
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3
|Вильярреал
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4
|Атлетико
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5
|Бетис
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6
|Сельта
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7
|Хетафе
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8
|Р. Вальекано
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9
|Валенсия
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10
|Р. Сосьедад
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11
|Эспаньол
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12
|Атлетик
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|0-0
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13
|Севилья
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14
|Алавес
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|0-0
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15
|Эльче
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|0-0
|0
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16
|Леванте
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|0-0
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17
|Осасуна
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|0-0
|0
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18
|Расинг
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|0-0
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19
|Депортиво
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20
|Малага
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|16.08
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|Алавес – Хетафе
|- : -
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|Атлетико – Малага
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|Барселона – Атлетик
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|Сельта – Осасуна
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|Депортиво – Эльче
|- : -
|16.08
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|Эспаньол – Леванте
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|Расинг – Вильярреал
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|Реал – Р. Сосьедад
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|Севилья – Р. Вальекано
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|Валенсия – Бетис
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