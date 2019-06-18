06:31 | Футбол — Испания

ESPN: Суарес - величайший злодей в мире спорта

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Издание ESPN составило десятку главных злодеев в истории спорта. Возглавил список нападающий "Барселоны" Луис Суарес. Вторым идет еще один футболист Джоуи Бартон, а замыкает тройку боксер Майк Тайсон.

Также в десятку фошли Жозе Моуринью, Диегу Коста (Оба - футбол), Флойд Мейвезер (бокс), Серхио Рамос (футбол), Дэвид Уорнер (крикет), Диего Марадона и Рой Кин (Оба футбол).

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