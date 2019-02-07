Эрнесто Вальверде: "Реал" доминировал в первом тайме, но во втором "Барса" была лучше"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после ничьей с "Реалом" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (1:1) отметил, что у команды есть некоторые проблемы в центре поля.

- Это была очень важная игра, - цитирует BarcaTimes Вальверде. - "Реал" доминировал в первом тайме, но во втором мы были лучше. У нас иногда возникали проблемы в полузащите. Нужно будет поработать над этим.

"Барселона" часто теряла мяч не из-за давления соперника, а по своей вине. Мы должны решить эту проблему в будущих играх.