«Бетис» вышел в финал Кубка Испании

«Бетис» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании — 1:1. Игра прошла в Севилье.

Первый тайм обошелся без голов. На 80-й минуте Бебе вывел гостей вперед. На последних секундах встречи Борха Иглесиас сравнял счет

В первой встрече «Бетис» выиграл со счетом 2:1, поэтому по сумме двух игр вышел в финал.

Финал Кубка Испании состоится 23 апреля. «Бетис» сыграет против «Валенсии», которая ранее обыграла «Атлетик».