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«Бетис» вышел в финал Кубка Испании

«Бетис» вышел в финал Кубка Испании
Евгений Козинов
Корреспондент
3 марта. «Бетис» — «Район Вальекано» — 1:1.
Фото Twitter

«Бетис» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании — 1:1. Игра прошла в Севилье.

Первый тайм обошелся без голов. На 80-й минуте Бебе вывел гостей вперед. На последних секундах встречи Борха Иглесиас сравнял счет

В первой встрече «Бетис» выиграл со счетом 2:1, поэтому по сумме двух игр вышел в финал.

Финал Кубка Испании состоится 23 апреля. «Бетис» сыграет против «Валенсии», которая ранее обыграла «Атлетик».

Испания. Кубок. 1/2 финала
03 мар, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:1
Райо Вальекано
Голы
Бебе, 80 (0:1), Борха Иглесиас, 90+2 (1:1)
Бетис
Браво Алекс Морено Пеццела Сабали Гонсалес Фекир Каналес Виллиам Карвалью Родригес Хуанми (Хоакин, 82) Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 86)
Райо Вальекано
Зидан Катена Бальиу Гарсия Сисс (Комесанья, 62) Валентин Марио Суарес (Бебе, 77) Палазон (Нтека, 61) Трехо Гвардьола (Силла, 77) Альваро Гарсия (Родригес, 89)
Предупреждения
Виллиан Жозе 79’  -  Бальиу 71’
Судьи
Мунуэра (Испания)

Футбол
ФК Бетис
ФК Райо Вальекано
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И В Н П +/- О
1
 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 26 15 9 2 39-18 54
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Р. Сосьедад 26 12 8 6 27-25 44
7
 Вильярреал 26 11 9 6 47-25 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
11
 Осасуна 26 8 8 10 25-31 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
13
 Эспаньол 26 7 8 11 31-40 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 26 6 8 12 23-41 26
17
 Гранада 26 5 10 11 27-40 25
18
 Кадис 26 3 12 11 21-39 21
19
 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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38 тур
4.03 23:00
Алавес – Севилья
 - : -
5.03 16:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
5.03 18:15
Эспаньол – Хетафе
 - : -
5.03 20:30
Валенсия – Гранада
 - : -
5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
6.03 18:15
Эльче – Барселона
 - : -
6.03 20:30
Сельта – Мальорка
 - : -
6.03 23:00
Бетис – Атлетико
 - : -
7.03 23:00
Атлетик – Леванте
 - : -
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Реал

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