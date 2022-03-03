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3 марта, 23:46

«Барселона» использует опцию продления контракта на год с Алвесом

Анна Горшкова
Корреспондент

«Барселона» намерена использовать опцию продления контракта с защитником Дани Алвесом.

По информации Marca, решение о продолжении сотрудничества с футболистом уже принято, и подчеркивается, что игра и поведение 38-летнего защитника очень нравятся главному тренеру Хави.

Нынешнее соглашение бразильца рассчитано до 30 июня 2022 года, но после активации пункта о продлении срок сдвинется на год.

В текущем сезоне Алвес провел 6 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/03/03/6220b382ca474150718b45e8.html
Дани Алвес
Футбол
ФК Барселона
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 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 26 15 9 2 39-18 54
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Р. Сосьедад 26 12 8 6 27-25 44
7
 Вильярреал 26 11 9 6 47-25 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
11
 Осасуна 26 8 8 10 25-31 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
13
 Эспаньол 26 7 8 11 31-40 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 26 6 8 12 23-41 26
17
 Гранада 26 5 10 11 27-40 25
18
 Кадис 26 3 12 11 21-39 21
19
 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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38 тур
4.03 23:00
Алавес – Севилья
 - : -
5.03 16:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
5.03 18:15
Эспаньол – Хетафе
 - : -
5.03 20:30
Валенсия – Гранада
 - : -
5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
6.03 18:15
Эльче – Барселона
 - : -
6.03 20:30
Сельта – Мальорка
 - : -
6.03 23:00
Бетис – Атлетико
 - : -
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Атлетик – Леванте
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Реал

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Эспаньол

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Карим Бензема

Реал

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Жорди Альба

Барселона

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Жюль Кунде

Севилья

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Атлетик

 20 1 6
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