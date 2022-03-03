«Барселона» использует опцию продления контракта на год с Алвесом

«Барселона» намерена использовать опцию продления контракта с защитником Дани Алвесом.

По информации Marca, решение о продолжении сотрудничества с футболистом уже принято, и подчеркивается, что игра и поведение 38-летнего защитника очень нравятся главному тренеру Хави.

Нынешнее соглашение бразильца рассчитано до 30 июня 2022 года, но после активации пункта о продлении срок сдвинется на год.

В текущем сезоне Алвес провел 6 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.