"Атлетик" продлил контракт с главным тренером Гаритано

"Атлетик" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Гаиской Гаритано.
Новое соглашение клуба из Бильбао с 43-летним специалистом рассчитано до лета 2020 года. На этот же срок продлены контракты и с тренерским штабом.
Гаритано стал главным тренером "Атлетика" в декабре 2018 года, когда его предшественник Эдуардо Бериццо был отправлен в отставку.
После 30 туров "Атлетик" идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 43 очка.
Renovación de Gaizka Garitano - https://t.co/OohLRg4jxQ #AthleticClub 🔴⚪️ pic.twitter.com/3fwu5HOCYX– Athletic Club (@AthleticClub) 4 апреля 2019 г.
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