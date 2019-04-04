"Атлетик" продлил контракт с главным тренером Гаритано

"Атлетик" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Гаиской Гаритано.

Новое соглашение клуба из Бильбао с 43-летним специалистом рассчитано до лета 2020 года. На этот же срок продлены контракты и с тренерским штабом.

Гаритано стал главным тренером "Атлетика" в декабре 2018 года, когда его предшественник Эдуардо Бериццо был отправлен в отставку.

После 30 туров "Атлетик" идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 43 очка.