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Араухо продлил контракт с «Барселоной» до 2031 года

Сергей Ярошенко
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Рональд Араухо.
Фото Global Look Press

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо продлил контракт с командой до 2031 года, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Уругваец выступает за сине-грантовых с 2018 года. С того момента на счету Араухо 154 матча, в которых он забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Вместе с командой он завоевал два Суперкубка Испании, один национальный Кубок и чемпионство ла лиги. С лета 2024 года Араухо является вице-капитаном команды.

Ранее СМИ сообщали, что уругваец близок к переходу в «Ювентус». Он пропустил большую часть текущего сезона из-за травмы, проведя за «Барселону» всего 3 матча.

Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Футбол
ФК Барселона
Рональд Араухо
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 20 14 4 2 47-20 46
2
 Атлетико 20 13 5 2 34-13 44
3
 Барселона 20 12 3 5 52-23 39
4
 Атлетик 20 11 6 3 31-18 39
5
 Вильярреал 20 9 6 5 38-31 33
6
 Мальорка 20 9 3 8 19-25 30
7
 Р. Сосьедад 20 8 4 8 17-14 28
8
 Жирона 20 8 4 8 28-27 28
9
 Р. Вальекано 20 6 8 6 23-23 26
10
 Севилья 20 7 5 8 23-29 26
11
 Осасуна 20 6 8 6 24-29 26
12
 Бетис 20 6 7 7 22-26 25
13
 Сельта 20 7 3 10 29-32 24
14
 Леганес 20 5 7 8 19-29 22
15
 Лас-Пальмас 20 6 4 10 25-33 22
16
 Хетафе 20 4 8 8 14-17 20
17
 Алавес 20 5 5 10 24-32 20
18
 Эспаньол 20 5 4 11 19-32 19
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 Валенсия 20 3 7 10 19-29 16
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24.01 23:00
Лас-Пальмас – Осасуна
 - : -
25.01 16:00
Мальорка – Бетис
 - : -
25.01 18:15
Атлетико – Вильярреал
 - : -
25.01 20:30
Севилья – Эспаньол
 - : -
25.01 23:00
Вальядолид – Реал
 - : -
26.01 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 - : -
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Килиан Мбаппе

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Рафинья

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Ламин Ямаль

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