Игнатьев — о потенциальном уходе Анчелотти из «Реала»: «Не думаю, что это будет трагедией»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о потенциальном уходе Карло Анчелотти с поста тренера «Реала».

«Если он уйдет, то, конечно, найдут успешного тренера на тренерский мостик. «Реал» и без Анчелотти занимал первые места, и были другие специалисты у них, как и «Барселона», которая никогда не опустится ниже определенного уровня. Не думаю, что это будет трагедией. Главное — не ошибиться с выбором наставника, но там выстроена эта работа на высоком уровне», — цитирует Игнатьева Vprognoze.ru.

Как сообщает Onda Cero, Анчелотти принял решение покинуть клуб по окончании сезона-2024/25.