«Барселона» попытается приобрести Леау в последние дни трансферного окна

Нападающий «Милан» Рафаэл Леау может перейти в «Барселону» в последние дни трансферного окна, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы пока не могут согласовать с миланским клубом условия перехода 25-летнего португальца.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года. Он провел за команду 211 матчей, забил 58 мячей и сделал 50 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 90 миллионов евро.