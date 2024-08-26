«Барселона» попытается приобрести Леау в последние дни трансферного окна
Нападающий «Милан» Рафаэл Леау может перейти в «Барселону» в последние дни трансферного окна, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, каталонцы пока не могут согласовать с миланским клубом условия перехода 25-летнего португальца.
Леау выступает за «Милан» с 2019 года. Он провел за команду 211 матчей, забил 58 мячей и сделал 50 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 90 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сельта
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|
2
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
3
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Вильярреал
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
5
|Леганес
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Осасуна
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Реал
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Р. Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
9
|Р. Сосьедад
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Вальядолид
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
11
|Хетафе
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Бетис
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Атлетик
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
17
|Алавес
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
18
|Жирона
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Эспаньол
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
20
|Валенсия
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.08
|20:00
|
Сельта – Валенсия
|3 : 1
|23.08
|22:30
|
Севилья – Вильярреал
|1 : 2
|24.08
|18:00
|
Осасуна – Мальорка
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Барселона – Атлетик
|2 : 1
|24.08
|22:30
|
Хетафе – Р. Вальекано
|0 : 0
|24.08
|22:30
|
Эспаньол – Р. Сосьедад
|0 : 1
|25.08
|18:00
|
Реал – Вальядолид
|3 : 0
|25.08
|20:00
|
Леганес – Лас-Пальмас
|2 : 1
|25.08
|20:15
|
Алавес – Бетис
|0 : 0
|25.08
|22:30
|
Атлетико – Жирона
|3 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Яго Аспас
Сельта
|2
|
|
Арно Груневелд
Вильярреал
|2
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|2
|
|
Оскар Родригес
Леганес
|1
|
|
Уго Альварес
Сельта
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Седлар
Алавес
|1
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Дамьян Родригес
Сельта
|2
|0
|2
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