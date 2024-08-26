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Сегодня, 08:22

«Барселона» попытается приобрести Леау в последние дни трансферного окна

Виктория Кравченко
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Нападающий «Милан» Рафаэл Леау может перейти в «Барселону» в последние дни трансферного окна, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы пока не могут согласовать с миланским клубом условия перехода 25-летнего португальца.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года. Он провел за команду 211 матчей, забил 58 мячей и сделал 50 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 90 миллионов евро.

Рафаэл Леау
ФК Барселона
ФК Милан
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 И В Н П +/- О
1
 Сельта 2 2 0 0 5-2 6
2
 Барселона 2 2 0 0 4-2 6
3
 Атлетико 2 1 1 0 5-2 4
4
 Вильярреал 2 1 1 0 4-3 4
5
 Леганес 2 1 1 0 3-2 4
6
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
7
 Реал 2 1 1 0 4-1 4
8
 Р. Вальекано 2 1 1 0 2-1 4
9
 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-2 3
10
 Вальядолид 2 1 0 1 1-3 3
11
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
12
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
13
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 3-4 1
14
 Севилья 2 0 1 1 3-4 1
15
 Атлетик 2 0 1 1 2-3 1
16
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
17
 Алавес 2 0 1 1 1-2 1
18
 Жирона 2 0 1 1 1-4 1
19
 Эспаньол 2 0 0 2 0-2 0
20
 Валенсия 2 0 0 2 2-5 0
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23.08 20:00
Сельта – Валенсия
 3 : 1
23.08 22:30
Севилья – Вильярреал
 1 : 2
24.08 18:00
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
24.08 20:00
Барселона – Атлетик
 2 : 1
24.08 22:30
Хетафе – Р. Вальекано
 0 : 0
24.08 22:30
Эспаньол – Р. Сосьедад
 0 : 1
25.08 18:00
Реал – Вальядолид
 3 : 0
25.08 20:00
Леганес – Лас-Пальмас
 2 : 1
25.08 20:15
Алавес – Бетис
 0 : 0
25.08 22:30
Атлетико – Жирона
 3 : 0
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 3
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 2
Арно Груневелд

Арно Груневелд

Вильярреал

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Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 2
Оскар Родригес

Оскар Родригес

Леганес

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Уго Альварес

Уго Альварес

Сельта

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Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

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Ферлан Менди

Ферлан Менди

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 1 1 0
Дамьян Родригес

Дамьян Родригес

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 2 0 2
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