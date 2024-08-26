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Сегодня, 09:40

Стало известно, почему Винисиус отклонил крупное предложение саудовского клуба

Виктория Кравченко
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Стало известно, почему нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отклонил предложение саудовского футбольного клуба, сообщает ESPN.

По данным источника, бразилец отложил принятие решения о переходе до лета 2025 года. Он надеется выиграть «Золотой мяч» в этом году и считает, что в мадридском клубе у него больше шансов.

Ранее в СМИ появлялась информация, что саудиты предложили «Реалу» миллиард евро за трансфер Винисиуса, а самому игроку — зарплату в размере 350 миллионов евро в год.

24-летний Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В составе «королевского клуба» он стал 2-кратным победителем Лиги чемпионов, 3-кратным чемпионом Испании и обладателем национального Кубка. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Винисиус Жуниор
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Сельта 2 2 0 0 5-2 6
2
 Барселона 2 2 0 0 4-2 6
3
 Атлетико 2 1 1 0 5-2 4
4
 Вильярреал 2 1 1 0 4-3 4
5
 Леганес 2 1 1 0 3-2 4
6
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
7
 Реал 2 1 1 0 4-1 4
8
 Р. Вальекано 2 1 1 0 2-1 4
9
 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-2 3
10
 Вальядолид 2 1 0 1 1-3 3
11
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
12
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
13
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 3-4 1
14
 Севилья 2 0 1 1 3-4 1
15
 Атлетик 2 0 1 1 2-3 1
16
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
17
 Алавес 2 0 1 1 1-2 1
18
 Жирона 2 0 1 1 1-4 1
19
 Эспаньол 2 0 0 2 0-2 0
20
 Валенсия 2 0 0 2 2-5 0
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23.08 22:30
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Осасуна – Мальорка
 1 : 0
24.08 20:00
Барселона – Атлетик
 2 : 1
24.08 22:30
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 0 : 0
24.08 22:30
Эспаньол – Р. Сосьедад
 0 : 1
25.08 18:00
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25.08 20:00
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Оскар Родригес

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Уго Альварес

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