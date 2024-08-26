Стало известно, почему Винисиус отклонил крупное предложение саудовского клуба
Стало известно, почему нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отклонил предложение саудовского футбольного клуба, сообщает ESPN.
По данным источника, бразилец отложил принятие решения о переходе до лета 2025 года. Он надеется выиграть «Золотой мяч» в этом году и считает, что в мадридском клубе у него больше шансов.
Ранее в СМИ появлялась информация, что саудиты предложили «Реалу» миллиард евро за трансфер Винисиуса, а самому игроку — зарплату в размере 350 миллионов евро в год.
24-летний Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В составе «королевского клуба» он стал 2-кратным победителем Лиги чемпионов, 3-кратным чемпионом Испании и обладателем национального Кубка. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сельта
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|
2
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
3
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Вильярреал
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
5
|Леганес
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Осасуна
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Реал
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Р. Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
9
|Р. Сосьедад
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Вальядолид
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
11
|Хетафе
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Бетис
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Атлетик
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
17
|Алавес
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
18
|Жирона
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Эспаньол
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
20
|Валенсия
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|23.08
|20:00
|
Сельта – Валенсия
|3 : 1
|23.08
|22:30
|
Севилья – Вильярреал
|1 : 2
|24.08
|18:00
|
Осасуна – Мальорка
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Барселона – Атлетик
|2 : 1
|24.08
|22:30
|
Хетафе – Р. Вальекано
|0 : 0
|24.08
|22:30
|
Эспаньол – Р. Сосьедад
|0 : 1
|25.08
|18:00
|
Реал – Вальядолид
|3 : 0
|25.08
|20:00
|
Леганес – Лас-Пальмас
|2 : 1
|25.08
|20:15
|
Алавес – Бетис
|0 : 0
|25.08
|22:30
|
Атлетико – Жирона
|3 : 0
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Яго Аспас
Сельта
|2
|
|
Арно Груневелд
Вильярреал
|2
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|2
|
|
Оскар Родригес
Леганес
|1
|
|
Уго Альварес
Сельта
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Седлар
Алавес
|1
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Дамьян Родригес
Сельта
|2
|0
|2