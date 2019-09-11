Агент Куртуа арестован по обвинению в отмывании денег

Агент голкипера «Реала» Тибо Куртуа Кристоф Энроти был арестован. Его обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и коррупции, сообщает Marca.

Агент и его помощник были арестованы в Льеже. Им предъявлены обвинения в финансовых нарушениях при осуществлении трансферов футболистов.

Энроти таже представляет интересы Янника Феррейра-Карраско («Атлетико»), Кевина Миральяса («Антверпен»), Юри Тилеманса («Лестер») и других игроков.

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