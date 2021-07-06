Агент Черышева прокомментировал возможный переход игрока в «Хетафе»

Хуан Лопес, агент нападающего «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, прокомментировал «СЭ» информацию о переговорах по переходу футболиста в «Хетафе». Ранее, 6 июля, об этом сообщало испанское издание AS.

«На данный момент Денис наслаждается последними днями отпуска. Мы думаем только о том, чтобы начать тренироваться с «Валенсией», — сказал агент «СЭ».

В прошедшем сезоне 30-летний Черышев провел 22 матча за «Валенсию» и отдал три результативные передачи.

Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 3,5 миллиона евро.