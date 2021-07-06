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«Барселона» может продать Гризманна летом из-за финансовых проблем

12:15
Антуан Гризманн. Фото AFP
Антуан Гризманн. Фото AFP
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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может покинуть команду в нынешнее трансферное окно, сообщает Marca. По информации источника, руководство каталонского клуба рассматривает продажу француза в связи с тяжелой финансовой ситуацией.

Уход 30-летнего форварда помог бы «Барселоне» сэкономить на зарплате, однако вопрос с продажей еще не решен. За него должны предложить солидную сумму, так как каталонцы приобретали футболиста за 120 миллионов евро.

Гризманн выступает за «Барселону» с 2019 года. В минувшем сезоне он провел за команду 51 матч во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 12 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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