5 самых крупных шпионских скандалов в истории футбола. Как тренеры воруют чужие тактические секреты

Съемка на телефон, битва дронов и «костюм» Рэмбо.

«В Германии все хотят знать все. Это касается не только футбола, но и общества». Как думаете, чья цитата? Может, немецкого политика, который в разгар предвыборной кампании решил виртуозно связать футбольные наблюдения с общественными нравами? Или местного игрока, досадующего на то, что желтая пресса слишком бесцеремонно вторгается в его личную жизнь?

Нет, не политика. И не игрока. Даже не немца.

Этим наблюдением на одной из пресс-конференций в 2019 году поделился Хосеп Гвардиола. Цитата, как можно было бы подумать, не касалась взаимоотношений игроков с прессой. Не была она и отсылкой к характерному для фанатского движения Германии явлению Wir-Gefuhl (с нем. — «мы-чувство», «чувство общности»), подразумевающему, что действия игрока и его взгляды не должны идти вразрез с клубными ценностями и идентичностью. О том, как это работает против прямых интересов и убеждений самих футболистов, мог бы подробно рассказать Феликс Нмеча.

Так о чем же в таком случае говорил Гвардиола? О шпионаже. Не политическом или частном — профессиональном. Цитата была частью его рассуждений о том, что в некоторых странах (в частности, в Германии и Испании) слежка за тренировками соперников является частью футбольной культуры (да, буквально так и сказал). Пеп отметил, что во время его работы в Мюнхене люди с камерами наблюдали за тем, что делает команда, и что это обычная практика, поскольку тренировки часто открыты.

Немцы вообще довольно быстро успели утвердиться в статусе пионеров футбольного шпионажа. Кейсов было предостаточно: видеоаналитик «Вердера» запускал дрон над тренировочной базой «Хоффенхайма», Эдин Терзич (на тот момент тренер молодежки «Боруссии») проникал на тренировку «Реала» под видом стюарда, а «Кельн» отправлял аналитика наблюдать за тренировками «Гамбурга» во время зимнего сбора в Дубае.

А частое это вообще явление за пределами Германии? Как оказалось, да. И чем технологичнее становится наша жизнь в целом и футбол в частности, тем больше умников норовят «оцифровать» тренировочные процессы коллег по цеху.

Далее — о пяти самых знаковых случаях шпионажа в футболе.

Марсело Бьелса. Фото Getty Images

Марсело Бьелса против Фрэнка Лэмпарда

Пеп не просто так сделал краткий экскурс в закулисье немецкого футбола. Перед этим его спросили о том, как он относится к шпионажу Марсело Бьелсы и занимался ли он чем-то подобным сам.

Нетрудно догадаться, как каталонец ответил на второй вопрос. А вот так — на первый: «Ни один тренер в мире не работает с таким объемом информации, как Бьелса. Он знает каждого игрока и каждое движение. То, что он делает, уникально. Если я восхищался им раньше, и он делал это [шпионил] в прошлом, почему я должен менять свое мнение? Я по-прежнему уважаю его».

Но не все тренеры были солидарны с Гвардиолой. Нашлись и те, кто посчитал прецедент опасным, а поступок Марсело — подлым.

Дело было так. К январю 2019-го «Лидс» Бьелсы претендовал на возвращение в АПЛ после 15-летнего отсутствия. Команда шла первой в Чемпионшипе, и Марсело, славившийся почти маниакальным вниманием к деталям, искал способы удержать лидерство. Перед матчами аргентинец готовил подробнейшие досье на соперников: изучал перемещения футболистов, стандартные положения, прессинг и способы выхода из обороны. Но не все, включая самих игроков «Лидса», знали о том, каким образом Бьелса выуживает всю эту информацию.

11 января, перед встречей с «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда, разразился скандал. Накануне сотрудник «Лидса» был замечен возле тренировочной базы соперника. Он наблюдал за занятием из-за ограждения, а при себе имел бинокль, кусачки и маскировочную одежду. Полицейские поговорили с мужчиной у ограждения и отпустили его. Ареста не было.

Лэмпард был возмущен. Он рассказал, что этот же человек появлялся возле базы «Дерби» еще перед первой встречей команд, завершившейся ее поражением со счетом 1:4. «Я бы предпочел вообще не тренировать, чем отправлять людей под прикрытием ползать на коленях в кустах», — заявил англичанин. Позже он добавил, что произошедшее перешло границу допустимого.

Марсело не стал отрицать причастность. Более того, 16 января он созвал специальную пресс-конференцию, которая превратилась в 66-минутную лекцию по тактическому анализу. Аргентинец честно признался, что его сотрудники наблюдали за тренировками абсолютно всех соперников «Лидса» в сезоне. И конечно, Бьелса не был бы Бьелсой, не преврати он скандальное выступление, поначалу обещавшее стать публичным покаянием, в сеанс самолюбования: одиозный аргентинец показал журналистам презентацию с досье на все 24 команды Шипа, объяснил, сколько времени тратит на изучение каждого матча, и продемонстрировал, насколько детально анализирует чужую игру.

Он утверждал, что полученная информация не была необходима для подготовки — многое можно было узнать из открытых источников. Наблюдение давало ему скорее психологическое спокойствие. «Я не чувствую, что обманывал», — объяснял тренер. При этом признавал, что его действия могли быть некорректными.

EFL признала поведение «Лидса» нарушением принципов добросовестности и оштрафовала клуб на 200 тысяч фунтов. Дополнительно лига ввела правило, запрещающее наблюдать за тренировками соперников в течение 72 часов до матча без их разрешения. Бьелса заявил, что сам оплатил штраф: «Я несу за это ответственность».

В спортивном отношении скандал не помешал «Лидсу» выиграть встречу с «Дерби» со счетом 2:0. Однако в конце сезона команда упустила прямое повышение, а затем уступила тому же «Дерби» в полуфинале плей-офф. Вероятно, в тот момент Лэмпард чувствовал себя самым счастливым человеком на Альбионе.

Тонда Эккерт. Фото Getty Images

Тонда Эккерт и Уильям Солт. Шпионская операция, стоившая «Саутгемптону» финала плей-офф

А вот совсем свежий эпизод.

Конец сезона-2025/26. Чемпионшип. «Саутгемптон» 33-летнего Тонды Эккерта добрался до полуфинала плей-офф, где встретился с «Мидлсбро». К тому моменту Эккерт уже успел стать новым идолом стадиона «Сент-Мэрис»: он поменял схему, в результате чего «Сотон» заиграл живее, а еще регулярно наполнял состав воспитанниками местной академии и вернул любимчика фанатов Ориоля Ромеу.

И все бы ничего, но еще до первого матча между «Саутгемптоном» и «Мидлсбро» на вылет противостояние превратилось в шпионский скандал. Накануне полуфинала сотрудник аналитического отдела «Саутгемптона» Солт был замечен возле тренировочной базы соперника. Молодой специалист снимал занятие на телефон. Его обнаружили возле дерева неподалеку от поля.

Клуб и лично Солт от обвинений в шпионаже, разумеется, всячески открещивались. Но тут в дело вмешался, не поверите, стаканчик кофе. Дело в том, что незадачливый аналитик, во-первых, расплатился в кофейне неподалеку от тренировочной базы «Мидлсбро», а там хватало камер видеонаблюдения, во-вторых, заведение принадлежало... руководству клуба. По банковским транзакциям быстро определили, что Солт действительно покупал бодрящий напиток именно у них. Более того, вскоре и остальные клубы Чемпионшипа обнаружили, что Уильям был завсегдатаем заведений, находящихся рядом с их базами.

Наконец, во время расследования «Саутгемптон» обязали передать FA внутреннюю переписку сотрудников. И тут обнаружилась еще одна забавная деталь: с начала года в клубе уже шутили над шпионскими вылазками Солта и даже делали посвященные ему мемы.

Позже сам Эккерт признал, что лично санкционировал наблюдение за «Оксфордом» и «Мидлсбро». По еще одному делу — «Ипсвича» — комиссия установила, что он не инициировал получение видеозаписи с тренировочной базы. При этом материалы наблюдений передавались сотрудникам «Саутгемптона» и анализировались внутри клуба.

Особенно неприятной деталью стало участие младших сотрудников. По первоначальному заключению дисциплинарной комиссии EFL, руководство «святых» привлекало к шпионажу работников с небольшим стажем и ограниченными возможностями отказаться от поручений. А один из стажеров впоследствии рассказывал о давлении, которое испытывал со стороны руководства клуба. Комиссия назвала подобный подход «особенно предосудительным».

Последствия оказались беспрецедентными. «Саутгемптон» исключили из плей-офф, несмотря на то что команда уже прошла «Мидлсбро» по сумме двух матчей. Сам «Мидлсбро» вывели в финал, где он встретился с «Халлом». Кроме того, «святые» получили минус четыре очка на следующий сезон. Апелляция клуба не помогла.

История получила продолжение в октябре. FA отдельно рассмотрела персональную ответственность Эккерта. Тренер признал три нарушения дисциплинарных правил, получил шестинедельную дисквалификацию условно и штраф 28 тысяч фунтов. Комиссия отметила его раскаяние и отсутствие доказательств систематического давления на сотрудников, хотя сам факт санкционированного наблюдения был установлен.

К слову, должность свою Эккерт в итоге сохранил.

Жозе Моуринью. Фото Getty Images

Жозе Моуринью и Андре Виллаш-Боаш. Запись тренировки «Болтона»

Когда летом 2004 года Жозе Моуринью возглавил «Челси», он удивил подопечных не только тактическими наработками, но и диковинной для клуба подготовкой к матчам. Особенный хотел знать о соперниках практически все, и изучение чужой игры даже стало отдельным направлением работы тренерского штаба, за которое отвечал молодой Андре Виллаш-Боаш.

Виллаш-Боашу было всего 26, но он уже поработал с Моуринью в «Порту», а до этого успел пройти стажировку у Бобби Робсона. В «Челси» ему доверили огромный массив аналитической работы: изучение матчей, подготовку видеоматериалов, составление досье на соперников и поиск тактических закономерностей.

Масштаб этой работы Виллаш-Боаш позднее описывал в документальном сериале Netflix MOURINHO. Он назвал происходившее качественным скачком в анализе матчей: «Немногие занимались этим на таком уровне, как мы в то время». Впрочем, техническая сторона процесса была далека от современной: использовались DVD-проигрыватели и проекторы. По воспоминаниям Виллаш-Боаша, техника регулярно подводила, а Моуринью настолько эмоционально реагировал на сбои, что мог разбить проектор или проигрыватель.

Но наиболее интересный эпизод связан не с обычным анализом матчей. Джон Терри в том же документальном сериале рассказал, что перед одной из встреч с «Болтоном» Сэма Эллардайса игрокам «Челси» показали запись тренировки соперника. Причем видео было сделано накануне матча. И это была не нарезка игровых эпизодов и не анализ предыдущей встречи: футболисты увидели, как Эллардайс непосредственно на поле объясняет своим подопечным, что нужно делать против лондонцев.

Терри особенно запомнил одну установку. Биг Сэм рекомендовал атаковать Уильяма Галласа, считая французского защитника слабым в верховой борьбе: «Бейте Галласа, он не очень хорош в воздухе». Капитан «Челси» вспоминал, что на записи было слышно даже, как Эллардайс говорит в микрофон и буквально выкрикивает инструкции игрокам. Для Джона это стало шоком. «Кто вообще достает запись с чужой тренировочной базы? Я до сих пор не знаю, откуда Моуринью ее взял», — признавался он.

Виллаш-Боаш так и не объяснил, кто и как снимал тренировку, как именно была получена запись и кто организовал ее передачу в «Челси», но некоторые считают, что роль загадочного «видеооператора» исполнил сам Андре.

Напоследок обрамим историю контекстом. В сезоне-2004/05 «Челси» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Англии. При этом команда пропустила всего 15 мячей в 38 матчах и набрала 95 очков.

Фото Getty Images

Дроны «Арсенала» и «Уотфорда»

В марте 2016 года «Арсенал» готовился к четвертьфиналу Кубка Англии против «Уотфорда». У команд была необычная географическая особенность: тренировочные базы располагались по соседству, примерно в часе езды к северу от Лондона. Поэтому журналисты поинтересовались у Арсена Венгера, не использует ли он дроны (да, уже тогда), чтобы подсматривать за подготовкой соперника.

Француз ответил с фирменной иронией: «Да, всю неделю. Бесшумные».

Однако спустя десять лет выяснилось, что воздушная разведка между двумя клубами все-таки имела место, только инициатором были не «канониры», а, внезапно, «шершни». В мае 2026 года бывший капитан «Уотфорда» Трой Дини рассказал The Sun, что перед одним из матчей против «Арсенала» его команда действительно попыталась использовать дрон.

По словам Дини, в «Арсенале» быстро обнаружили беспилотник. Более того, лондонцы подняли собственный аппарат, чтобы сбить чужой: «Мы попытались незаметно запустить дрон, чтобы посмотреть, что они делают. Но в «Арсенале» очень быстро его заметили и отправили свой, чтобы выбить его из неба».

Лука Де Пра. Фото соцсети

Лука Де Пра. «Рэмбо» в кустах «Сампдории»

Фонарное дерби — одно из самых ярких не только в Италии, но и во всей Южной Европе. «Дженоа» и «Сампдория» буквально поделили Геную на два непримиримых лагеря, выясняющих отношения как на «Луиджи Феррарис», который они вынуждены делить на двоих, так и во вполне мирных, на первый взгляд, городских локациях (в 2024-м, например, подрались дважды: на площади Алимонда и недалеко от магазинов, которым не посчастливилось находиться относительно близко к стадиону).

И, разумеется, подготовка к Derby della Lanterna всегда сопровождается особым напряжением. Но в 2013-м она обернулась комичным эпизодом. За два дня до дерби «Сампдория» проводила тренировку на своей базе в Боглиаско. Главный тренер Делио Росси закрыл занятие для посторонних. Однако сотрудники клуба заметили подозрительное движение в небольшой лесистой зоне рядом с полем. Кто-то пытался наблюдать за тренировкой из-за деревьев.

Несколько человек отправились проверить территорию. За подозреваемым началась погоня, которая закончилась обнаружением человека в полноценной военной маскировке: камуфляжная форма, горные ботинки, легкий и небрежный «макияж». Личность нарушителя быстро установили. Им оказался Лука Де Пра — тренер вратарей молодежной команды «Дженоа» а также внук Джованни Де Пра, легендарного голкипера «грифонов».

«Сампдория» отреагировала на происшествие официальным заявлением, выдержанным в издевательском военном стиле: «Как Рэмбо, спрятавшийся среди ветвей на холме, Лука Де Пра не смог преодолеть меры разведки и контрразведки «Сампдории». Кровопролития не было. После того как солдата противника обнаружили и поймали с поличным, ему позволили вернуться на свою базу». Завершалось заявление фразой: «Всегда прощайте врагов — ничто не раздражает их сильнее».

В «Дженоа» поспешили дистанцироваться от действий незадачливого разведчика и заявили, что никто из руководства или тренерского штаба не отправлял его следить за соперником. Позже даже выкатили пресс-релиз с «официальной версией»: это, мол, была личная инициатива Де Пра, не имеющая отношения к клубной политике. В конце подчеркнули: «Такого никогда прежде не происходило, и это не соответствует методам работы нашего клуба».

В общем, победу в острословии можно было отдать «Сампдории» — клуб приложил соседей на славу. А «грифоны» поквитались с «кузенами» уже на поле: 15 сентября вынесли соперника со счетом 3:0. Любопытно, внес ли шпионаж Де Пра хоть какой-то вклад в этот разгром.